Tunisie: De la viande à 50 DT le kilo au point de vente « du producteur au consommateur » à Borj El Amri, La Manouba

À l'approche de l'Aïd al-Adha, l'Office des Terres Domaniales (OTD) intervient pour stabiliser le marché des viandes rouges. Depuis ce lundi 25 mai 2026, son point de vente permanent « Dewan Market » à Borj El Amri propose plus de 700 kg de viande ovine à prix préférentiels et qui sont commercialisés sous contrôle vétérinaire strict. Et ce, pour soutenir le pouvoir d'achat des familles.

L'OTD a approvisionné, à partir d'aujourd'hui, lundi, son point de vente permanent du producteur au consommateur « Dewan Market » à Borj El Amri avec une quantité dépassant les 700 kg de viande de mouton, issue de la mise à disposition de 70 agneaux.

Dans une déclaration accordée à l'Agence TAP, M. Mohamed Jlassi, cadre de lOffice a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de régulation des prix des viandes rouges durant la période de l'Aïd al-Adha. Il a ajouté que l'Office a fixé des tarifs préférentiels de 50 dinars le kilogramme pour la viande d'agneau et de 35 dinars pour celle de « Barkous » (mouton de plus d'un an).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette démarche vise à répondre aux besoins des consommateurs avec des produits de haute qualité, vendus à des prix abordables et soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux par les services compétents », a-t-il laissé entendre. M. Jlassi a également souligné que cette opération prouve le rôle social de ce point de vente actif depuis six ans.

Pour garantir l'équité, les autorités locales, représentées par le délégué de Borj El Amri, ont veillé au bon déroulement des ventes en rationnant les achats à un maximum de 5 kg par personne. Cette mesure permet aux familles n'ayant pas les moyens d'acheter un sacrifice entier de s'approvisionner convenablement.

Au-delà des viandes rouges, cet espace joue un rôle clé dans la régulation des prix de divers produits agricoles issus du complexe agro-combinat de Borj El Amri, notamment le poulet, les oeufs, l'huile d'olive et les fromages.

S'étendant sur 1 700 hectares de terres domaniales, ce complexe est spécialisé dans la production de céréales de fourrages et dans l'élevage de vaches laitières. Face à la hausse générale des prix des animaux de sacrifice. A ce titre M. Jlassi a insisté sur la nécessité de renforcer ces structures étatiques en moyens financiers et humains afin de surmonter les pénuries actuelles et maximiser leur contribution à la production agricole nationale.

De leur côté, les citoyens présents ont exprimé un grand soulagement face à cette initiative qui propose des tarifs nettement inférieurs à ceux des boucheries traditionnelles. Ils ont formulé le souhait de voir les produits de ce point de vente renforcés tout au long de l'année et élargis à d'autres filières, appelant à un soutien augmenté pour ce complexe agricole de proximité devenu un pilier essentiel de la défense de leur pouvoir d'achat.