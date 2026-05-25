Tunisie: La municipalité de Sfax passe en mode urgence sanitaire et environnementale à l'approche de l'Aïd al-Adha

Réunie au palais municipal, une cellule de travail a validé un dispositif exceptionnel et intensif de propreté. L'objectif affiché est clair : garantir un environnement sain et éviter toute accumulation de déchets dans les différents arrondissements de la ville, en particulier au sein des quartiers à forte densité démographique et des marchés.

Pour faire face au volume exceptionnel de déchets durant cette période, les services municipaux ont totalement réorganisé les rotations de ramassage. Les équipes interviendront dès le soir de la veille de l'Aïd, à partir de 20h00. Le premier jour des festivités, la collecte débutera à 15h00, tandis que le second jour, les camions circuleront dès l'aube, à partir de 5h00 du matin. Le retour au rythme de travail habituel est programmé pour le troisième jour.

Au-delà du simple nettoyage, la municipalité mise cette année sur l'économie circulaire et la valorisation des ressources. Plus de 20 sites stratégiques ont été identifiés à travers la ville pour y installer des conteneurs spécifiquement dédiés à la collecte des peaux de bêtes. Des moyens humains et logistiques renforcés seront déployés pour assurer le succès de cette campagne de récupération.

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Abattoir municipal : Contrôle vétérinaire gratuit dès 7h00

Sur le plan de la sécurité sanitaire, l'abattoir municipal fera l'objet d'une opération rigoureuse de nettoyage et de désinfection en amont. Il ouvrira ses portes aux citoyens le jour de l'Aïd dès 7h00 du matin. Un médecin vétérinaire relevant de la municipalité sera présent sur place pour inspecter gratuitement les carcasses et garantir la salubrité des sacrifices.

La réussite de ce plan exceptionnel dépendra en grande partie de la coopération des habitants. Les autorités locales appellent solennellement les citoyens à trier leurs déchets : les peaux doivent impérativement être déposées dans les conteneurs signalés par un marquage spécial, tandis que les autres restes ménagers doivent être jetés dans des sacs hermétiquement fermés. Un geste simple, rappellent les autorités, indispensable pour préserver la santé des citoyens et faciliter la tâche des agents de propreté sur le terrain.