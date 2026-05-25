Tunisie: Aîd Al Adha-Peaux de mouton - Suspendue pendant deux ans, la collecte reprend du service

Après deux ans de paralysie totale qui ont conduit au gaspillage massif des peaux de sacrifice, la campagne nationale de collecte et de valorisation des cuirs de l'Aïd Al Adha reprend du service cette année. L'opération sera toutefois restreinte aux gouvernorats de Sfax et de Manouba, avec l'ambition de relancer une filière stratégique pour l'économie tunisienne.

Intervenant à la radio, Wajdi Dhouib, Président de la Chambre Nationale du Cuir et de la Chaussure, a annoncé le grand retour de la campagne de valorisation des peaux de l'Aïd. Pour cette phase de relance, l'opération se limitera exclusivement aux régions de Sfax et de Manouba.

Ce redémarrage est le fruit d'une mobilisation de la société civile, appuyée par une réaction positive de la direction du Centre National du Cuir et de la Chaussure (CNCC). Pour garantir la conservation et le tri des peaux collectées, le CNCC a d'ores et déjà mis à disposition 15 tonnes de sel. L'objectif affiché par la Chambre est de tirer les enseignements de cette expérience locale pour généraliser à nouveau la campagne à l'échelle nationale dès l'année prochaine.

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Cette reprise marque un tournant après un coup d'arrêt brutal. Durant les deux dernières années, le programme s'est essoufflé au point que « la totalité des peaux a fini dans les décharges publiques », a déploré Wajdi Dhouib.

Lancée initialement en 2018, cette initiative conjointe (CNCC, Chambre syndicale, municipalités et société civile) s'était pourtant imposée comme un rendez-vous crucial. Elle permettait non seulement de préserver la propreté des quartiers durant les jours de fête, mais représentait aussi une bouffée d'oxygène pour l'industrie locale en limitant le recours aux importations de matières premières, préservant ainsi les réserves en devises de l'État.