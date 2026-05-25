Tunisie: Aïd al-Adha - Les consignes de l'ONAS pour préserver le réseau d'assainissement et l'environnement

À deux jours de l'avènement de l'Aïd al-Adha, l'Office National de l'Assainissement (ONAS) lance une campagne de sensibilisation cruciale quant aux consignes à respecter.

En effet, l'ONAS exhorte les citoyens à ne pas jeter les déchets des sacrifices dans les canalisations. Il indique qu'il s'agit d'une pratique aux lourdes conséquences techniques, écologiques et sanitaires.

L'Office a, dans ce cadre, appelé les citoyens à préserver l'intégrité du réseau d'assainissement durant la période de l'Aïd al-Adha. Il insiste sur la nécessité de s'abstenir de jeter les déchets des sacrifices dans les canalisations des eaux usées. Et d'ajouter que l'élimination anarchique des restes du mouton à l'intérieur du réseau entraîne l'obstruction immédiate et par ricochet, une panne des conduites. Ces actes qualifiés d'incivils provoquent l'émanation de mauvaises odeurs ainsi que des avaries matérielles coûteuses. Ces derniers exigent des interventions techniques complexes de maintenance et de réparation.

Où jeter les restes ?

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Pour ne pas tomber dans les travers de tels risques, l'ONAS recommande impérativement de placer les restes des sacrifices dans des sacs hermétiquement fermés et de les déposer dans les conteneurs réservés aux ordures ménagères. « Ce geste simple est pourtant essentiel pour garantir la propreté de l'environnement et le bon fonctionnement des infrastructures d'épuration », note l'Office.

Il est par ailleurs à noter qu'au-delà de l'impact technique, le respect de ces consignes constitue un enjeu majeur pour la salubrité publique et la biodiversité locale. Car l'accumulation de débris organiques dans les réseaux, doit-on noter, engendre une pollution sévère des sols et des cours d'eau en aval.

Sur le plan sanitaire, la stagnation de ces déchets favorise la prolifération rapide de bactéries, de parasites et de vecteurs de maladies qui se multiplient chez les rongeurs et les insectes. Ces derniers risquent donc de transporter moult maladies à l'humain. Ainsi le fait de négliger les directives de l'ONAS, expose la population à des risques directs de contaminations et d'épidémies, transformant une célébration festive en une menace pour la santé de tous.