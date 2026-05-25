Tunisie: Refus d'un don d'un million de moutons - Le ministère de l'Agriculture met fin aux rumeurs

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a formellement démenti, dans un communiqué officiel, les rumeurs persistantes faisant état d'un prétendu refus par la Tunisie d'un don d'un million de moutons. L'institution qualifie ces allégations de totalement infondées et appelle à la vigilance face à la désinformation.

Cette mise au point rigoureuse intervient à la suite de la multiplication de publications sur les réseaux sociaux et certains sites d'actualité électronique. Ces plateformes relayaient des déclarations attribuées à un représentant du groupement professionnel agricole, relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), qui auraient été prononcées lors d'une audition devant la commission parlementaire de l'agriculture à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Dans sa déclaration, le ministère a apporté une clarification définitive : aucune offre officielle de don de cette nature n'a jamais été soumise aux autorités tunisiennes, rendant l'idée même d'un refus matériellement impossible. Les données partagées en ligne sont décrites comme « totalement dénuées de fondement et sans aucun lien avec la réalité ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la prolifération de ces fausses informations, le ministère a exhorté l'ensemble des médias ainsi que les usagers des plateformes numériques à faire preuve de rigueur. Il rappelle la nécessité impérative de vérifier les faits et d'instruire les dossiers uniquement à travers les sources officielles, afin d'éviter la propagation d'infox susceptibles de déstabiliser ou d'ébranler l'opinion publique.

En conclusion, le ministère a profité de cette mise au point pour réaffirmer ses engagements envers le secteur agroalimentaire national. Les autorités réitèrent leur soutien absolu au système de production animale, à la protection du cheptel tunisien et à la préservation des grands équilibres économiques de la filière des viandes rouges, au nom de l'intérêt supérieur et de la souveraineté économique du pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.