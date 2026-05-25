Tunisie: Secteur des assurances - Le chiffre d'affaires dépasse 1400 millions de dinars

Le secteur tunisien des assurances confirme sa dynamique de croissance au terme du premier trimestre 2026. Selon les dernières données publiées par le Comité Général des Assurances, le chiffre d'affaires global du secteur a enregistré une progression de 10,5 % pour s'établir à 1 401,4 millions de dinars, contre 1 268,5 millions de dinars à la même période de l'année précédente. En contrepartie, les indemnisations versées aux assurés ont connu un bond significatif de 18,4 %, atteignant 585,4 millions de dinars à la fin mars 2026.

L'analyse détaillée des performances sectorielles révèle une forte poussée de la branche de l'assurance vie. Celle-ci a vu ses émissions bondir de 16,2 %, passant de 282,5 millions de dinars fin mars 2025 à 328,2 millions de dinars au premier trimestre 2026. Grâce à cette performance, l'assurance vie capte désormais 23,4 % des parts du marché global des primes nettes. De son côté, l'assurance non vie conserve la part du lion avec 76,6 % de l'activité globale. Ce segment a généré 1 073,2 millions de dinars de chiffre d'affaires contre 986,0 millions de dinars l'année dernière, soit une croissance de 8,8 %.

Au sein de la catégorie non vie, deux branches continuent de dominer largement le paysage tunisien. L'assurance automobile reste le premier contributeur du secteur avec 553 millions de dinars de primes émises, affichant une hausse de 8,4 % et monopolisant à elle seule 39,5 % de la structure globale du marché. L'assurance maladie se positionne au deuxième rang et affiche une croissance remarquable de 16,4 % pour atteindre 222 millions de dinars, portant sa part de marché à 15,8 %.

Concernant les autres branches, l'assurance incendie progresse de 5,8 % pour atteindre 157,6 millions de dinars tandis que l'assurance transport augmente de 8,2 % à 29,7 millions de dinars. L'assurance agricole, bien qu'elle enregistre une forte hausse de 14,7 %, reste marginale avec 2,7 millions de dinars de primes, représentant seulement 0,2 % du marché. Enfin, le chiffre d'affaires de la société Tunis Re s'est stabilisé à 77,3 millions de dinars, ce qui correspond à une légère croissance de 1,2 %.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le premier trimestre 2026 a été marqué par une accélération majeure des charges de sinistres pour les compagnies d'assurances. La hausse la plus spectaculaire concerne les règlements liés à l'assurance vie, qui ont explosé de 45,1 % pour s'établir à 172,3 millions de dinars, contre 118,7 millions de dinars en 2025, représentant ainsi près de 30 % de la totalité des prestations servies par le secteur. Pour l'assurance non vie, les indemnités payées se sont élevées à 413,1 millions de dinars, soit une augmentation de 10 %. La branche automobile a absorbé la plus grande part des décaissements avec 226,8 millions de dinars, équivalant à 38,7 % du total sectoriel, suivie par la branche maladie dont les règlements ont atteint 139,8 millions de dinars, en hausse de 17,6 %.