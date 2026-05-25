Cote d'Ivoire: Duékoué - Le préfet et des cadres visitent les chantiers du château d'eau et du centre de santé intégré de Doumbiadougou

Addoh Tano, préfet de la région du Guémon et préfet du département de Duékoué, accompagné d'une délégation du comité d'organisation de la fête de l'eau potable de Doumbiadougou, au nombre de laquelle figuraient Doumbia Tidiane et Yoro Séraphin, s'est rendu dans ledit village, afin de s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers d'infrastructures hydrauliques et sanitaires.

Cette visite de terrain a conduit le préfet de département et la délégation du comité d'organisation sur le chantier de construction du château d'eau d'un coût de 1,146 milliard de Fcfa, puis sur le site de construction du centre de santé intégré du village, également financé à hauteur de 116 millions de Fcfa.

Au terme de la visite et après avoir échangé avec les responsables techniques ainsi qu'avec les populations bénéficiaires, le préfet s'est réjoui de l'avancement des travaux de ce vaste projet voulu par Alassane Ouattara. « Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi des projets de développement communautaire initiés au profit des populations rurales, en vue de s'assurer du bon déroulement des travaux et du respect des engagements pris par les différentes parties impliquées dans l'exécution de l'ouvrage », a-t-il déclaré.

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Le préfet de région a exhorté les entreprises chargées des travaux à redoubler d'efforts afin de garantir une livraison des ouvrages dans les délais prévus, au bénéfice des populations concernées.

« La réalisation de ces infrastructures s'inscrit pleinement dans la politique nationale de développement impulsée par le gouvernement, sous la vision éclairée du Président de la République, visant à rapprocher les centres de santé des populations et à améliorer l'accès des populations à l'eau potable », a déclaré le président du comité d'organisation de cette fête, Doumbia Tidiane.

Selon lui, la réalisation de ce projet, qui s'inscrit dans la continuité des grands travaux du Président Alassane Ouattara, permettra à cinq villages voisins (Pona 2, Fouédougou, Binao, Pinhou et Lafiadougou) d'être connectés au château d'eau. Ils bénéficieront désormais d'une meilleure desserte en eau potable.

Le président du comité scientifique, Yoro Séraphin, a, pour sa part, rappelé que grâce au Président Alassane Ouattara, plus de 60 000 personnes auront bientôt accès à l'eau potable ainsi qu'à un centre de santé intégré. Il a indiqué que le Chef de l'État a donné un sens à la politique sociale en faveur du bien-être des populations.

« Le Président Alassane Ouattara est à l'écoute de tous les enfants du pays. Un fils du village, en l'occurrence Doumbia Tidiane, a rêvé de ce projet et a écrit au Président de la République. En homme à l'écoute de son peuple, il a accédé à sa demande et le résultat est là », a-t-il soutenu, avant d'indiquer que 40 000 personnes sont attendues à cette fête.

Cette fête est placée sous la présidence du vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara.