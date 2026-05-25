Cote d'Ivoire: Préservation des ressources naturelles - Des centaines d'élèves de Daloa transformés en « champions de la biodiversité »

Le cantonnement des Eaux et Forêts de Daloa ne tarit pas d'idées en matière de sensibilisation à la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Dernière initiative en date, un concours éducatif dénommé « Crack génies en herbe », avec pour thème : « Les champions du climat et de la biodiversité ».

Une sensibilisation éco-citoyenne par le jeu. C'est à cet exercice que s'est livré le cantonnement des Eaux et Forêts de Daloa, le 11 mai 2026, au lycée moderne 4 de Daloa. Il y a organisé un concours éducatif dénommé « Crack génies en herbe », avec pour thème : « Les champions du climat et de la biodiversité ». Une initiative inédite qui a reçu l'appui des autorités locales, dont le sous-préfet de Daloa, Mme Wallo Rachel Zoh.

Plus de 300 élèves représentant plusieurs établissements de la ville ont pris part à cette activité ludo-éducative, qui s'est déroulée dans une ambiance à la fois éducative, compétitive et conviviale. Elle visait à sensibiliser les jeunes aux enjeux liés au changement climatique et à la gestion durable des ressources naturelles, notamment les forêts, la faune et les ressources en eau.

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À travers différentes épreuves -- Questions à choix multiples (Qcm), sessions de vrai ou faux, rubrique « Qui suis-je ? » et questions rapides -- les équipes participantes ont démontré « un bon niveau » de connaissances sur les thématiques environnementales. Un constat dont s'est félicité le chef de cantonnement des Eaux et Forêts de Daloa, le commandant Oscar Obré. « Nous nous réjouissons de ce bel engagement des élèves et nous saluons, par la même occasion, leurs encadreurs ainsi que tous les partenaires ayant contribué à la réussite de cette initiative », a-t-il salué.

Dans une communication détaillée qu'il a faite sur le thème de cette première édition du concours, Oscar Obré a insisté sur la nécessité de former une jeunesse consciente des défis environnementaux actuels afin de bâtir une société plus responsable face aux changements climatiques et à l'érosion de la biodiversité causés par les activités anthropiques.

Il a également rappelé les actions phares de restauration du couvert forestier mises en oeuvre par le ministère des Eaux et Forêts pour faire face aux pressions exercées sur les ressources naturelles, notamment le reboisement classique, l'agroforesterie et les actions de terrain de sensibilisation.

Au terme de plusieurs heures de joutes serrées, l'établissement hôte, le lycée moderne 4, a été sacré vainqueur de la compétition. Chacune des équipes participantes est repartie avec un trophée, un diplôme de participation et divers gadgets.