Sénégal: Bassirou Diomaye Faye confie la Primature à Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a nommé dimanche Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo au poste de Premier ministre, à travers le décret n°2026-1129 signé le 25 mai 2026. L’annonce a été faite par la Présidence de la République lors d’une déclaration officielle à Dakar.

Selon le décret lu à cette occasion, le nouveau chef du gouvernement est nommé conformément aux dispositions des articles 42, 43 et 49 de la Constitution.

Ancien secrétaire général de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), ex-ministre secrétaire général du gouvernement et jusque-là ministre d’État auprès du Président de la République chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a été choisi, selon la Présidence, pour « sa compétence, sa connaissance profonde du pays, son expérience des arcanes économiques et financiers, son engagement et surtout sa loyauté ».

Un gouvernement attendu dans un contexte de fortes tensions

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Cette nomination intervient dans un contexte national et international marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux importants. La Présidence a indiqué que le nouveau Premier ministre a reçu pour mission de proposer « dans les meilleurs délais » une liste de ministres et de secrétaires d’État devant composer le nouveau gouvernement.

Le chef de l’État souhaite ainsi mettre en place « un gouvernement de mission, un gouvernement d’action et de résultats au service de la République », dans le cadre de la vision « Sénégal 2050 » et de l’Agenda national de transformation.

« Un sacerdoce » au service de l’État

Dans sa première déclaration officielle, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui depuis l’accession de ce dernier au pouvoir en avril 2024.

Le nouveau Premier ministre a qualifié sa nomination de « sacerdoce », évoquant son parcours au Prytanée militaire de Saint-Louis ainsi que sa longue carrière à la BCEAO, entamée en novembre 1985 et achevée en mars 2026.

Il a également rendu hommage au travail accompli par l’équipe gouvernementale sortante dans l’élaboration de l’Agenda national de transformation, du programme de redressement économique et social ainsi que de la stratégie nationale de développement quinquennale.

Des priorités centrées sur l’économie et la souveraineté

Le nouveau chef du gouvernement a insisté sur l’urgence de la situation économique et sociale du pays. Il a notamment cité la situation des finances publiques, les conséquences de la crise au Moyen-Orient sur les prix de l’énergie, les tensions sociales récurrentes ainsi que le contexte sécuritaire sous-régional.

Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a réaffirmé que toutes les politiques publiques seront guidées par l’Agenda Sénégal 2050, articulé autour de plusieurs priorités notamment la résolution des difficultés des Sénégalais, le principe du « jub, jubal, jubanti » dans la gouvernance et la souveraineté économique, géostratégique et culturelle.

Appel à la mobilisation nationale

Le Premier ministre a lancé un appel à la mobilisation de l’ensemble des forces vives de la nation, incluant les jeunes, les femmes, la diaspora, les autorités religieuses et coutumières ainsi que la société civile.

Il a également tenu à rassurer le secteur privé, les partenaires techniques et financiers et les investisseurs étrangers, affirmant que « le Sénégal est un pays sûr et fiable et entend le rester ».

Tout en excluant « un changement de cap » dans les engagements de transformation du pays, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo a évoqué « un changement de méthode » destiné à renforcer la cohérence institutionnelle et l’efficacité de l’action gouvernementale.

En conclusion, le nouveau Premier ministre a réitéré son engagement à servir « dans la loyauté » envers le président de la République et dans « la défense des intérêts ultimes du peuple sénégalais », avant de solliciter les prières des Sénégalais pour la réussite de sa mission.