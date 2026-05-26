Sénégal: Nouveau gouvernement - Première déclinaison de la feuille de route de Ahmadou Al Aminou Lô

Dakar — Le nouveau Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, considérant ses fonctions comme un sacerdoce, a dit aborder sa mission "avec humilité et détermination", en se basant sur les réalisations de la précédente équipe et tout en inscrivant son action dans la matérialisation de la Vision 2050 pour "un Sénégal souverain, juste et solidaire".

Ahmadou Al Aminou Lô était jusqu'ici ministre d'Etat auprès du Président de la République, chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, a déclaré prendre ses nouvelles missions "comme un sacerdoce, sacerdoce qui a toujours été [son] seul viatique".

Il compte s'appuyer sur les résultats de l'action de la précédente équipe, sur l'Agenda nationale de transformation, le Programme de redressement économique et social (PRES), la Stratégie nationale de développement quinquennal.

Le nouveau chef du gouvernement a salué, à ce sujet, "le travail fructueux" réalisé par la précédente équipe, sous l'impulsion du président de la République et la coordination du précédent Premier ministre.

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Aussi assure-t-il entamer son action "sur une bonne base", rappelant que la Vision Sénégal 20250 sert de base à toutes les politiques publiques, dans l'optique de bâtir un Sénégal "souverain, juste, prospère et ancré dans des valeurs fortes".

Il a invoqué le contexte d'urgence relatif à l'état difficile des finances publiques qui impacte sur l'économie nationale, de même, a-t-il souligné, les conséquences de la crise au Moyen-Orient.

Ahmadou Al Aminou Lô a insisté sur la nécessité de trouver des solutions aux difficultés vécues au quotidien par ses compatriotes et de mettre en oeuvre le "Jub, Jubel, Jubanti", principes de droiture et d'exemplarité devant inspirer la gouvernance du pays.

"Le Sénégal est à un tournant, cela appelle à une mobilisation de la nation [...]", a-t-il dit, assurant qu'il ne s'agit d'un "changement de cap" dans les engagements de transformation systémique du Sénégal, mais "d'un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et de l'action gouvernementale, voulu par le chef de l'État". Le tout adossé à la fidélité aux engagements du PROJET porté par la coalition "Diomaye Président" et "avec pour socle le PASTEF", le parti au pouvoir.

Il a réaffirmé l'option du pays pour la souveraineté économique, géopolitique et culturelle, tout en soulignant l'importance que le président de la République accorde au "devoir de mémoire" vis-à-vis de tous ceux qui se sont sacrifiés pour les différentes alternances démocratiques survenues dans le pays dont celle de 2024.

"C'est un changement de méthode dans la cohérence institutionnelle et de l'action gouvernementale voulue par le chef de l'Etat en veillant à la fidélité aux engagements du Projet impulsé par tous ceux qui se sont mobilisés autour du programme Diomaye Président avec comme socle le Pastef", dit le nouveau Premier ministre.