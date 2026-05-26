Togo: Abou Dhabi trace la route

25 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La réhabilitation de la route Sokodé-Bassar, longue de 62 kilomètres, est achevée à 92%. Un chantier financé par le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (ADFD) à hauteur de 37 millions de dollars, dans le cadre d'un partenariat entre le Togo et les Émirats arabes unis.

Bien plus qu'une simple route, cet axe constitue un corridor essentiel reliant Lomé aux régions intérieures et aux pays voisins. Sa réhabilitation permettra de réduire significativement les coûts de transport des marchandises et des personnes, tout en améliorant la sécurité routière sur un tronçon longtemps dégradé.

Les travaux incluent également des aménagements de protection contre les eaux pluviales et les inondations, une dimension cruciale dans une région exposée aux aléas climatiques. Le projet bénéficie par ailleurs d'un appui en services de conseil et de supervision pour garantir la qualité des ouvrages réalisés.

Cette infrastructure s'inscrit dans une coopération croissante entre le Togo et les Émirats arabes unis, illustrant la diversification des partenaires de développement du pays. Le ADFD, bras financier du développement d'Abu Dhabi, accompagne ainsi directement la transformation du réseau logistique togolais.

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