Afrique: Ebola - L'UE alloue 15 millions d'euros pour la riposte en RDC et en Ouganda

La Commission européenne a annoncé l'octroi de 15 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire afin de soutenir la riposte à l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda.

Selon un communiqué parvenu ce lundi 25 mai à Radio Okapi, ce financement vise à appuyer les opérations d'urgence dans les zones touchées, ainsi que les efforts de préparation et de prévention.

La protection de la santé publique demeure la priorité absolue de la Commission, car les maladies ne connaissent pas de frontières et la coopération internationale est essentielle.

Cette réponse s'appuie sur le travail déjà entrepris avant l'épidémie d'Ebola. Le soutien de l'Union européenne a permis d'identifier la souche du virus, de renforcer le suivi de la maladie et d'accélérer les tests et le séquençage en collaboration avec les partenaires africains.

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Parallèlement, l'UE a investi 73,7 millions d'euros dans la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), afin de faire progresser la recherche sur les urgences sanitaires, ainsi que 7,4 millions d'euros pour soutenir la préparation des essais cliniques de vaccins et de traitements.

Selon Hadja Lahbib, commissaire européenne à la préparation et à la gestion des crises, cette épidémie exige une réponse internationale rapide, coordonnée et durable. Elle a précisé que l'UE mobilise l'aide humanitaire et travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales, l'OMS, le CDC Afrique et les partenaires afin de soutenir les opérations d'urgence, de renforcer la préparation et de contribuer à contenir l'épidémie.

« L'UE reste déterminée à soutenir les communautés touchées et à prévenir toute nouvelle transmission du virus », a assuré Hadja Lahbib.