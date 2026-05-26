Durant les Assemblées annuelles de Brazzaville qui se tiennent depuis ce lundi 25 mai, l'édition 2026 du rapport « Perspectives économiques en Afrique » (PEA), produit par la BAD sera lancée le mardi 26 mai 2026.

Ce rapport riche en données, qui sera rendu public au centre international de conférence Kintélé de Brazzaville le 26 mai prochain, présente des projections sur les perspectives économiques du continent, y compris des analyses des perspectives pour chaque région.

Le lancement réunira des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques, des partenaires au développement, des investisseurs, des représentants de la société civile et des dirigeants du secteur privé pour discuter des perspectives économiques et des priorités de financement de l'Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Publié sous le thème «Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté», le rapport annuel examine de quelle manière l'Afrique peut mobiliser des capitaux à grande échelle pour renforcer sa résilience, accélérer sa transformation structurelle et financer ses ambitions de développement dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, de resserrement des conditions financières mondiales et de besoins croissants en matière de financement du développement.

S'appuyant sur les enseignements tirés des éditions précédentes, le rapport souligne l'urgence de renforcer la mobilisation des ressources nationales, d'approfondir et d'intégrer les systèmes financiers nationaux, de développer les marchés de capitaux et de renforcer la capacité d'action de l'Afrique dans la finance mondiale.

Le rapport « Perspectives économiques en Afrique » est l'une des publications économiques les plus influentes du continent. Sa publication est très attendue, car il s'agit d'un document de référence et de guide stratégique pour les gouvernements, les investisseurs, les banques, ainsi que les institutions financières et universitaires internationales.