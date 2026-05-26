Sénégal: Gouvernement - Le nom du nouveau Premier ministre attendu entre 18h30 et 19h00

25 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Moussa Diop

Le Sénégal va connaître, ce lundi 25 mai 2026, le nom de son nouveau Premier ministre. Selon des sources proches du palais présidentiel, l'annonce officielle devrait intervenir entre 18h30 et 19h.

Cette nomination est particulièrement attendue depuis la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre fin, le 22 mai dernier, aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko. Par la même occasion, l'ensemble du gouvernement avait été dissous, ouvrant une nouvelle séquence politique au sommet de l'État.

Dans le décret présidentiel rendu public jeudi dernier, les ministres et secrétaires d'État sortants avaient été chargés d'assurer les affaires courantes en attendant la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale.

Quatre jours après le départ d'Ousmane Sonko de la Primature, les spéculations vont bon train autour de l'identité de son successeur. Au sein de l'opinion comme dans les milieux politiques, cette nomination est perçue comme un tournant majeur pour le régime en place, dans un contexte marqué par de fortes attentes sur les orientations futures du pouvoir.

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Le futur chef du gouvernement aura la lourde responsabilité de conduire l'action gouvernementale et de mettre en oeuvre les priorités définies par le président Bassirou Diomaye Faye. Sa nomination devrait être suivie, dans les prochaines heures ou les prochains jours, de la publication de la liste du nouveau gouvernement.

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