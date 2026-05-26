Sénégal: Gueule-Tapée - 68 migrants irréguliers interpelés par la Police

Le Commissariat d'arrondissement de la Médina a procédé, le 19 mai 2026, à l'interpellation de 68 migrants irréguliers de nationalité malienne à la Gueule-Tapée (Rue 66/55), suite au débarquement d'une pirogue en provenance de la Gambie. Ils ont été formellement conduits et mis à la disposition de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) pour les nécessités de l'enquête.

« Alerté le même jour à 07 heures 40 minutes de la présence de cette embarcation clandestine à Soumbédioune, le service a immédiatement déployé ses effectifs sur site. Les premières informations indiquaient que la pirogue, signalée vers 06 heures 30 minutes, transportait initialement plus d'une centaine d'individus », informe la police sénégalaise dans une note publiée lundi.

À l'arrivée des forces de l'ordre, poursuit le texte, les passagers s'étaient déjà dispersés et le matériel de l'embarcation avait été emporté. Cependant, le prompt ratissage de la zone a permis de découvrir 52 ressortissants maliens regroupés dans une concession à la Gueule-Tapée. Seize autres fuyards ont été interceptés peu après dans les rues de la Médina.

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« Selon les déclarations des personnes interpellées, l'embarcation avait quitté la Gambie avec 165 passagers à son bord, incluant des hommes, des femmes et des mineurs. Les migrants ont souligné que le capitaine du navire s'était volatilisé en escortant les femmes et le reste des mineurs vers une destination inconnue », lit-on dans le document.

Pour faire face à la situation et quadriller le secteur, la police indique que le dispositif initial a reçu l'appui des éléments des Commissariats du Point E et de Rebeuss.