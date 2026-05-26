Sénégal: Salatoul Tasbihi de Nguékokh - Une forte mobilisation des fidèles à Médinatoul Mounawara

La 56e édition de la prière du Salatoul Tasbihi de Nguékokh a été célébrée sous la direction de Babacar Sakho, dit Mbaye, en présence du khalife Serigne Habib Sakho et de milliers de fidèles musulmans venus des différentes localités de la région, voire du pays.

Initiée depuis 1970 par le marabout El Hadji Ibrahima Sakho, cette prière, qui constitue un important moment de rassemblement des musulmans, coïncide chaque année avec le lundi de Pentecôte.

Le Salatoul Tasbih est une prière rituelle en islam, recommandée par le prophète Mouhammad (PSL) à Seydina Abbas comme un moyen efficace d'absolution des péchés. Elle consiste en un office de quatre rakats comprenant 300 invocations : « Soubhâne Allah, Al Hamdou li Lâh, La Ila Lâha Illal Lâh, Allâhou Akbar », récitées après la Fatiha dans chaque rakat.

Depuis 56 ans, la place dite Médinatoul Mounawara, ex-Abassa, située à l'entrée de la commune de Nguékokh, perpétue ce rituel qui continue de drainer une foule importante. À l'issue de cette prière, organisée après celle de Tisbar, une cérémonie officielle est tenue en présence des autorités religieuses, coutumières et administratives.