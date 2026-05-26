Sénégal: Dérives notées lors des Gosco - L'IA de Pikine demande la suspension de toutes les activités des gouvernements scolaires

L'inspecteur d'académie de Pikine, Mbaye Babou a demandé aux chefs d'établissements du public et du privé de suspendre toutes les activités des gouvernements scolaires et d'initier, avec les équipes pédagogiques, des activités de renforcement et de soutien scolaire lorsque les programmes sont achevés. L'instruction a été donnée à travers un communiqué rendu public lundi.

« Il m'est revenu, lors de certaines manifestations organisées par les gouvernements scolaires des écoles publiques comme privées, des scènes obscènes et des comportements contraires à nos valeurs. Ces dérives portent atteinte à l'image de nos établissements et compromettent la mission éducative qui nous incombe », a relevé l'inspecteur Mbaye Babou.

Ainsi, compte tenu de la préparation des compositions et des examens scolaires, l'IA de Pikine, a demandé aux chefs d'établissements du public et du privé de suspendre toutes les activités des gouvernements scolaires et d'initier, avec les équipes pédagogiques, des activités de renforcement et de soutien scolaire lorsque les programmes sont achevés.

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« Aucune dérogation à cette instruction ne sera tolérée. La vigilance et la responsabilité de chacun sont requises pour préserver nos élèves de pareille dérive et les encadrer vers la réussite éducative », a-t-il précisé.

D'ailleurs, l'inspecteur Babou a rappelé que le gouvernement scolaire, en plus de mener des activités récréatives, culturelles et sportives saines, constitue une instance éducative et citoyenne dont la vocation est d'initier les élèves aux principes de la démocratie scolaire. Mais aussi, de les former à l'exercice responsable de leurs droits, leurs devoirs et de les engager dans la vie de l'établissement avec discernement et respect des valeurs républicaines, morales.

« J'engage les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques et administratives, ainsi que les parents d'élèves, à renforcer leur rôle d'encadrement, de veille et de suivi des activités des gouvernements scolaires afin d'éviter toute dérive susceptible de nuire à la sérénité et à la crédibilité de nos établissements », a-t-il dit.