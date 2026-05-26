Madagascar: Assemblée nationale - Treize ministres convoqués à Tsimbazaza

L'Assemblée nationale a adopté son ordre du jour jusqu'à la fin du mois et au début de juin. La dernière semaine de mai sera chargée avec la convocation de treize ministres et l'élection des représentants des députés à la HCC.

Pour répondre aux questions du peuple. » C'est ainsi que Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, présente « la convocation » de treize ministres pour une rencontre avec les députés, à Tsimbazaza, en fin de semaine. Il s'agira du premier face-à-face entre les membres de la Chambre basse et ceux du gouvernement, après la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale en mars.

Selon la Constitution, « les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, l'interpellation, et la commission d'enquête ». La Loi fondamentale ajoute « qu'une séance par quinzaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires (...), est réservée aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement ».

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Pour l'heure, aucune séance de questions et réponses avec le gouvernement, donc en présence du Premier ministre, n'est à l'ordre du jour de la Chambre basse. Les deux rendez-vous prévus en fin de semaine seront, en principe, des séances de questions orales des députés aux ministres convoqués. L'institution de Tsimbazaza s'accorde, en effet, deux jours, les 29 et 30 mai, pour poser leurs questions aux treize ministres concernés.

La première journée sera consacrée à l'administration du territoire, la justice, la sécurité et les finances et budget. Il s'agit de sujets incontournables lors des rencontres entre les membres de l'Exécutif et les parlementaires. Aussi, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, celle de la Justice, ceux des Forces armées et de la Sécurité publique, celui délégué à la gendarmerie nationale, ainsi que le grand argentier de l'État seront-ils les premiers à faire face aux députés, le 29 mai.

Sujets d'actualité

Il est probable que des sujets d'actualité comme la polémique autour de la nomination des chefs Fokontany, ou encore les différentes poursuites judiciaires contre les anciens tenants du pouvoir et leurs proches fassent partie des sujets abordés par les députés. De même que le regain d'insécurité autant en zone urbaine que rurale, mais aussi les dérives et abus de pouvoir perpétrés par des éléments de l'armée avec les perquisitions non réglementaires, ou encore les dérives des gendarmes, à Antalaha, en avril.

À l'heure actuelle, le projet de loi de finances rectificative n'est pas encore déposé à l'Assemblée nationale. En attendant, les membres de cette institution pourraient profiter du face-à-face avec le ministre de l'Économie et des Finances pour le questionner sur la hausse annoncée de la part accordée aux Collectivités territoriales décentralisées (CTD) dans le budget étatique.

Durant son déplacement dans le district de Fandriana, samedi, le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, a indiqué que « si auparavant 3,6 % du budget de l'État était prévu pour les Collectivités décentralisées, nous prévoyons de l'augmenter à 14,5 % ». Les députés auront donc l'occasion, vendredi, d'avoir plus de détails sur l'articulation de la répartition de ce budget destiné aux CTD.

Sept ministres sont attendus à l'institution de Tsimbazaza, samedi. Cette journée sera destinée aux sujets socio-économiques. Les ministres de l'Éducation nationale, de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ouvriront les débats. Le ministre des Travaux publics, celle du Commerce et de la Consommation, ainsi que celui de l'Industrialisation et du développement du secteur privé suivent dans la liste des ministres qui feront face aux députés. La journée sera conclue par les questions des parlementaires envers la ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.

La question des préparatifs des examens nationaux, notamment pour les élèves sinistrés à la suite des dégâts cycloniques, pourrait s'imposer dans les échanges. De même pour la question récurrente des recrutements des enseignants au sein de la fonction publique. Il y a aussi l'état cahoteux des routes nationales. Les députés pourraient profiter de l'occasion pour réclamer le démarrage de projets routiers concernant leurs circonscriptions respectives.

Les difficultés rencontrées par les agriculteurs dans le secteur du riz, de la vanille et de l'ylang-ylang, entre autres, pourraient également s'imposer dans les questions à poser. Le début de la saison sèche et l'alerte sur le risque d'insécurité alimentaire dans une partie du Sud du pays pourraient, du reste, conditionner les échanges au sujet de l'agriculture et de l'accès à l'eau. La problématique de l'approvisionnement en eau reste d'actualité dans de grandes villes du pays.

Élection des représentants à la HCC

À l'ordre du jour de l'Assemblée nationale figure aussi l'élection de leurs deux représentants au sein de la Haute Cour constitutionnelle (HCC), jeudi. La Chambre basse compterait donc remplacer William Noelson et Nandrasana Georges Merlin Rasolo, élus en 2021 pour un mandat de sept ans non renouvelable.