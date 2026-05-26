Ile Maurice: La privatisation des casinos relancée

25 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

L'état mauricien relance la vente de ses participations dans Casinos de Maurice, entreprise publique déficitaire exploitant plusieurs établissements de jeux à travers l'île, dont le casino du Domaine Les Pailles. Le cabinet PwC a été mandaté pour structurer l'opération, selon un document d'opportunité d'investissement, avec une date limite fixée au 15 août pour les manifestations d'intérêt.

Le Premier ministre Navin Ramgoolam a récemment indiqué à l'Assemblée nationale que Casinos de Maurice avait cumulé près de Rs 2 milliards de pertes entre 2015 et 2025, qualifiant son modèle économique d'«obsolète». Le gouvernement souhaite alléger le poids financier sur les finances publiques tout en recherchant un partenaire privé capable d'apporter capital et expertise.

Plusieurs tentatives de privatisation avaient déjà été lancées depuis 2019, sans succès.

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