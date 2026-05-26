Ile Maurice: Beau-Vallon Hospitality enregistre une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires

Le groupe Beau Vallon Hospitality, anciennement Southern Cross Tourist Co. Ltd, a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 296 millions pour le trimestre clos à fin mars, enregistrant ainsi une progression de 8 % par rapport aux Rs 274 millions du premier trimestre 2025. Cette performance est principalement soutenue par une hausse de 7,6 % du revenu par chambre disponible.

Sur le segment de l'hébergement, les établissements Preskil Island Resort et Solana Beach Mauritius ont affiché des taux d'occupation moyens respectifs de 74 % et 81 %, portant le taux d'occupation global à 76,4 %, soit légèrement supérieur aux 76,1 % enregistrés à la même période l'an dernier.

Par ailleurs, les résultats financiers confirment cette amélioration, avec un Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) en hausse de 8 %, passant de Rs 91 millions à Rs 98 millions sur la période étudiée. La marge d'EBITDA demeure stable à 33 %, les coûts opérationnels restant maîtrisés.

En revanche, la fiscalité a davantage pesé sur les résultats, la charge d'impôt ayant augmenté de Rs 9 millions. Cette hausse s'explique notamment par la provision liée à la taxe de 2 % sur la responsabilité climatique des entreprises, ainsi que par l'introduction de l'Alternative Minimum Tax.