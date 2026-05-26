Afrique: Assemblées annuelles BAD 2026 - La Journée de l'Afrique célébrée à Brazzaville, au Congo

En attendant la cérémonie officielle d'ouverture prévue le mardi 26 mai, les 61es Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (Bad) 2026 ont démarré ce lundi 25 mai 2026 à Brazzaville, au Congo, par la célébration de la Journée de l'Afrique au Centre international de conférences de Kintélé.

Et ce, en présence du Président congolais, Denis Sassou Nguesso, du président de la Bad, Dr Sidi Ould Tah, et de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi.

Le président de la Bad a indiqué, dans son intervention, qu'aucun pays africain ne peut se développer seul. C'est pourquoi il a invité les peuples africains à l'union et à la solidarité.

Le Président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, s'adressant aux délégués à travers un message vidéo, a affirmé que « l'Afrique ne demande pas la charité, mais l'équité et la justice » vis-à-vis des autres continents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président congolais, Denis Sassou Nguesso, a, pour sa part, rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (Oua), ainsi qu'aux grandes figures africaines du panafricanisme.

La Journée de l'Afrique vise à mettre en valeur le combat du continent pour la libération, l'émancipation, le développement et le progrès. À cette occasion, tous les pays sont invités à organiser des activités afin de rallier les peuples du monde à l'idéal d'union du continent africain.

En effet, il y a 63 ans, précisément le 25 mai 1963, 32 pays africains indépendants se réunissaient à Addis-Abeba pour fonder l'Organisation de l'unité africaine. L'Oua a évolué au fil du temps pour devenir l'Union africaine (Ua), une organisation regroupant 55 États membres, avec pour vocation de promouvoir une coopération culturelle, politique et économique sur le continent africain, où vivent plus de 1,4 milliard d'habitants.

En 1963, les effets du colonialisme se faisaient encore vivement sentir, y compris dans les pays africains indépendants. Le continent était, dans une large mesure, pauvre, rural et relégué à l'arrière-plan de la scène mondiale.

Aujourd'hui, l'Afrique étend son influence culturelle dans le monde entier. Ses villes et ses économies sont en pleine croissance, et sa jeunesse entraîne une véritable dynamique dans les secteurs de la finance, de la technologie et de l'industrie, entre autres.

Cependant, de nombreux pays africains comptent toujours parmi les plus pauvres du monde. Le chômage continue d'accabler le continent, et les indicateurs sociaux et sanitaires traduisent encore une réalité préoccupante. Menace de plus en plus pesante, le changement climatique risque d'anéantir une grande partie des récents progrès de l'Afrique.

En ce qui concerne les activités des Assemblées annuelles de la Bad 2026, la cérémonie officielle se tiendra ce mardi 26 mai 2026.

Selon les organisateurs, plus de 3 000 délégués prendront part à cette rencontre de cinq jours. Cette année, le thème retenu est : « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ».

Plusieurs Chefs d'État et de gouvernement africains sont attendus, ainsi que les gouverneurs et représentants des 81 pays membres du Groupe de la Banque.

Concernant l'épidémie d'Ebola, aucun cas suspect n'a été détecté en République du Congo et l'Organisation mondiale de la santé (Oms) n'a recommandé aucune restriction de voyage ni de commerce à destination de Brazzaville ou d'autres villes du pays.