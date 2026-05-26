Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 26 mai 2026

revue de presse

Sénégal : Retour d’Ousmane Sonko à l’Assemblée - Les députés convoqués ce mardi

L’Assemblée nationale du Sénégal s’apprête à vivre une journée décisive ce mardi 26 mai 2026. Les députés sont convoqués en séance plénière à partir de 9 heures pour deux points majeurs : la réintégration officielle d’Ousmane Sonko au sein de l’hémicycle et l’élection du nouveau président de l’institution parlementaire.

Cette séance intervient dans un contexte politique particulièrement suivi, marqué par la démission d’El Malick Ndiaye de la tête de l’Assemblée nationale. Le Bureau de l’institution, réuni dimanche, a acté cette démission ainsi que la demande de réintégration d’Ousmane Sonko, ouvrant ainsi la voie à une recomposition au sommet du pouvoir législatif.

L’événement de ce mardi cristallise toutes les attentions. D’un côté, le retour d’Ousmane Sonko dans l’arène parlementaire marque une nouvelle étape dans son parcours politique après son départ de la Primature. De l’autre, l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale devrait redéfinir les équilibres internes au sein de la majorité parlementaire dominée par le PASTEF. (Source Le Soleil)

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Congo Brazzaville : Suppression des visas pour les Africains dès 2027

Le Congo met fin à l'obligation de visa pour les ressortissants africains qui souhaitent entrer sur le territoire à compter du 1er janvier 2027. L'annonce a été faite lors des réunions annuelles 2026 du groupe de la Banque africaine de développement par le président congolais Denis Sassou Nguesso.

L'événement était organisé à Brazzaville à l'occasion de la journée de l'Afrique.

Le chef d'État a justifié sa décision par la volonté de promouvoir l'intégration africaine, la libre circulation de personnes et l'unité continentale. Il a ensuite enjoint les États africains à relever ensemble des défis du développement citant la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine parmi les leviers prioritaires. (Source Africanews)

Afrique du Sud : Réunion d'urgence du gouvernement après des manifestations antimigrants - "Nous avons un problème d'immigration illégale"

En Afrique du Sud, le gouvernement a organisé une "réunion d’urgence", à la suite de plusieurs manifestations antimigrants. Les autorités ont annoncé lundi 25 mai, à la suite de la réunion, le renforcement de son action contre l’immigration clandestine. "Nous avons un problème d'immigration illégale", a dit devant la presse le vice-ministre de l'Intérieur, Njabulo Nzuza.

Le gouvernement sud-africain a tenu une "réunion d’urgence", à la suite de laquelle il a annoncé lundi 25 mai le renforcement de son action contre les immigrés clandestins. Cette réunion est survenue dans un contexte tendu, après plusieurs manifestations antimigrants dans le pays.

"Nous avons un problème d'immigration illégale", a notamment déclaré devant la presse Njabulo Nzuza, vice-ministre de l'Intérieur. "Mais ce n'est pas parce que ce problème existe que nous devons plonger le pays dans le chaos", a-t-il ajouté. (Source Africa Radio)

Tunisie : L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani condamnée à deux ans de prison pour des déclarations sur les prisons du pays

Sonia Dahmani, 60 ans, très critique du président tunisien, Kaïs Saïed, est poursuivie dans cinq affaires, toutes liées à des déclarations ou publications dans les médias.

L’avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Dahmani, libérée à la fin de novembre 2025 après avoir passé plus de dix-huit mois en détention, a été condamnée à une nouvelle peine de deux ans de prison pour des déclarations sur la situation pénitentiaire en Tunisie, a affirmé lundi 25 mai à l’Agence France-Presse (AFP) son avocat.

Le tribunal de première instance de Tunis a prononcé le verdict lundi après une audience tenue vendredi, a précisé Me Sami Ben Ghazi, ajoutant qu’il avait fait appel. (Source Le Monde Afrique)

Madagascar : Comment la gendarmerie a mis la main sur neuf lingots d’or et démantelé un trafic

Neuf lingots saisis, 14 personnes arrêtées. À Madagascar, la gendarmerie a annoncé le week-end du 23-24 mai 2026 avoir démantelé un réseau de trafic d’or au niveau de l’aéroport international d’Antananarivo. Grâce à des complicités parmi les employés de l’aéroport et les forces de l’ordre, les trafiquants ont réussi à plusieurs reprises à exporter clandestinement le précieux métal à l’étranger, avant d’être dénoncés à l’issue d’une histoire rocambolesque.

Les lingots d’or étaient introduits dans l’aéroport par-dessus sa clôture puis transportés jusqu’aux salles d’embarquement, sans passer par les douanes, à en croire le récit de la gendarmerie d’Antananarivo. Ce mode opératoire a été couronné de succès à trois reprises, avant que la quatrième tentative, début mai, ne vire au fiasco. (Source RFI)

Bénin : Romuald Wadagni tend la main au Sahel et promet un tournant social

Porté au pouvoir avec plus de 94% des suffrages lors de l’élection du 12 avril, Romuald Wadagni a prêté serment ce dimanche pour un mandat de sept ans dans un contexte mêlant performances économiques solides, poussée des attaques djihadistes dans le nord du pays et tensions persistantes avec les régimes sahéliens de l’AES.

En prêtant serment ce dimanche pour un mandat de sept ans, Romuald Wadagni a livré un discours qui éclaire déjà les grands équilibres de son futur septennat.

Sans rompre avec l’héritage de Patrice Talon, dont il a salué le rôle dans la « renaissance » économique du pays, le nouveau président béninois a insisté sur trois priorités : une inflexion plus sociale de l’action publique, le renforcement de la réponse sécuritaire face aux attaques djihadistes et une volonté affichée de détente avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). (Source Agence ecofin)

Journée de l’Afrique : Les Africains de la diaspora appelé à mettre en avant le progrès du continent

Opportunity Africa a lancé ce lundi 25 mai à l’occasion de la Journée de l’Afrique, la campagne #NotWaiting, appelant les Africains de tout le continent et de la diaspora à mettre en avant les personnes, les idées, les entreprises et les progrès qui façonnent déjà l’avenir de l’Afrique.

La campagne repose sur une conviction simple : si les Africains commencent à se voir différemment, le monde en fera de même.

Partout en Afrique, des entrepreneurs créent des entreprises compétitives à l’échelle mondiale, des créateurs façonnent la culture, des communautés stimulent l’innovation locale et une nouvelle génération redéfinit ce à quoi ressemble l’ambition africaine. (Source Fratmat)

Tchad : Prorogation de l’état d’urgence dans la province du Lac

Les deux chambres du Parlement tchadien, réunies en Congrès depuis le 20 mai 2026 au Palais de la Démocratie, ont adopté à l’unanimité ce lundi la prorogation de l’état d’urgence dans la province du Lac pour une durée de trois mois supplémentaires.

Une séance spécialement consacrée à la situation sécuritaire, réunissant les deux chambres du parlement tchadien en Congrès, présidée par Ali Kolotou Tchaïmi, président du Congrès, s’est tenue le 7 mai 2026, en présence du président du Sénat, Dr Haroun Kabadi, du Vice-Premier Ministre Limane Mahamat et de plusieurs membres du gouvernement.

En application de l’article 135 de la Constitution, le Tchad avait déclaré l’état d’urgence dans la province du Lac à la suite d’une attaque meurtrière de Boko Haram contre une base de l’armée tchadienne. Cette mesure exceptionnelle entrée en vigueur le 7 mai 2026 à minuit et court désormais jusqu’au 27 mai 2026 à minuit. (Source Apanews)

Gabon : Bilie-By-Nze, libre ce 26 mai en cas de reconnaissance de 2 vices de procédure !

La deuxième chambre d’accusation de la Cour d’appel judiciaire de Libreville examinera ce mardi 26 mai une requête en nullité qui pourrait s’avérer décisive pour Alain-Claude Bilie-By-Nze. Placé en détention préventive le 16 avril dernier pour des soupçons d’escroquerie et d’abus de confiance, l’ancien Premier ministre mise désormais sur la stricte application du droit pour recouvrer la liberté.

Au cœur de cette offensive menée par son conseil, Maître Gisèle Eyue Bekale, l’article 96 du Code de procédure pénale, rapporte notre confrère La Presse Judiciaire. Ce texte garantit le principe du contradictoire, c’est-à-dire le droit pour la défense de participer activement à l’enquête. Seulement, les avocats de l’ancien Premier ministre dénoncent deux « vices de procédure », liés au non-respect des délais légaux par les magistrats eux-mêmes. (Source GabonMediaTime)

CAN U-17 : Le dernier carré est connu !

Le tableau des demi-finales de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 2026 a rendu son verdict ce dimanche après une journée de quarts de finale particulièrement électrique au Maroc.

Le pays hôte, le Maroc, affrontera le Sénégal tandis que l'Égypte croisera le fer avec la sensation tanzanienne. Si les quatre rescapés ont déjà validé leur billet pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026 grâce à leur présence dans le top 4, les matches de ce dimanche ont déterminé qui aurait le privilège de continuer à rêver de la couronne africaine.

Le Maroc a entretenu son rêve de sacre à domicile en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0) face au Cameroun, au Complexe Mohammed VI de Salé. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Mohamed Habib Zinbi dès la 17e minute, trompant le gardien adverse d'une frappe à ras de terre, juste après que le portier marocain Rayan Yaakoubi n'ait sauvé les siens sur une énorme occasion camerounaise. (Source CAF)