Congo-Kinshasa: Ebola - Le Gouvernement débloque 20 millions USD pour la lutte contre l'épidémie

Le gouvernement congolais a débloqué la somme de 20 millions de dollars américains pour faire face à l'épidémie d'Ebola qui frappe la partie Est du pays. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a révélé cette information lundi 25 mai à Kinshasa, lors du briefing ministériel virtuel organisé par Africa Center for Disease Control and Prevention ( Africa CDC).

Il présente cette contribution comme un signal fort, tranchant avec la réponse jugée insuffisante lors des épidémies précédentes, et représentant une part significative du plan continental de riposte, estimé à 319 millions de dollars.

Le tableau épidémique reste préoccupant : plus de 200 décès suspects, plus de 900 cas suspects, près de 1 600 contacts suivis, et au moins 145 personnes hospitalisées en isolement, dans onze zones de santé réparties entre les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Selon Roger Kamba, la RDC, première victime de l'épidémie, paie le tribut le plus lourd, illustré par le décès d'un médecin en première ligne, survenu la veille de la réunion. À cette occasion, Kinshasa a appelé ses partenaires à hausser le niveau de leur engagement dans la lutte contre cette épidémie.

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Par ailleurs, l'Union européenne a annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros pour soutenir la riposte contre Ebola en RDC et en Ouganda.

D'après le communiqué de la commissaire européenne en charge de l'Égalité, de l'état de préparation et de la gestion des crises, Hadja Lahbib, ce financement vise à appuyer les opérations d'urgence dans les zones touchées, ainsi que les efforts de préparation et de prévention.