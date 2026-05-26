Tunisie: Traque des réseaux et des délinquants - Une offensive sécuritaire jusqu'à l'éradication totale

Lors d'une réunion au sommet à Carthage avec les hauts responsables de l'Intérieur, le Président Kaïs Saïed a dressé le bilan de vastes opérations de sécurité menées à Tunis et dans les régions. Entre l'arrestation de délinquants notoires et le démantèlement de réseaux de spéculation, le Chef de l'État réaffirme une politique de tolérance zéro. L'objectif affiché est clair : éradiquer définitivement la hausse « criminelle » des prix qui asphyxie les producteurs et les consommateurs.

Lors d'une réunion tenue hier le 25 mai, au palais de Carthage, avec MM. Khaled Nouri, ministre de l'Intérieur, et Sofiene Ben Sadok, secrétaire d'État chargé de la Sécurité nationale, le Président de la République, Kaïs Saïed, a examiné le déroulement des opérations de sécurité menées dans le Grand Tunis. Ces opérations ont permis l'arrestation de plusieurs délinquants faisant l'objet de mandats de recherche pour des crimes de droit commun, notamment ceux liés au trafic de drogue.

La rencontre a également abordé les opérations menées par les forces de sécurité dans plusieurs régions de la République afin de démanteler les réseaux de spéculation et de monopole, qui ont délibérément augmenté les prix dans le but de nuire tant aux producteurs qu'aux consommateurs.

Le Chef de l'État a souligné que cette approche constitue une politique constante de l'État qui se poursuivra sans hésitation, jusqu'à l'éradication définitive de cette hausse des prix, qu'il a qualifiée de folle et criminelle.

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