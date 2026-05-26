Tunisie: Météo - Chaleur en légère hausse et risques d'orages dans plusieurs régions

26 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps de ce mardi 26 mai 2026 sera partiellement nuageux sur la plupart des régions. Des cellules orageuses accompagnées de pluies apparaîtront dans l'après-midi sur les zones de l'ouest avant de toucher localement certaines régions de l'est.

Les températures enregistreront une légère hausse. Les maximales varieront entre 24 et 28°C sur les côtes et les hauteurs, et entre 29 et 34°C dans le reste du pays.

La mer sera peu agitée. Le vent soufflera du secteur est, faible à modéré, puis se renforcera relativement dans le sud au cours de l'après-midi, provoquant localement des tourbillons de sable.

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