Ethiopie: La NEBE informe les diplomates et les envoyés internationaux des préparatifs de la 7e élection générale

Addis Ababa — La Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE) a informé aujourd'hui les diplomates en poste à Addis-Abeba et les représentants d'organisations internationales des préparatifs en cours en vue des prochaines 7e élections législatives.

La présidente de la NEBE, Melatwork Hailu, a présenté l'état de préparation opérationnelle de la commission, en soulignant les progrès réalisés en matière d'inscription des électeurs, de dispositifs de sécurité, de mesures d'inclusion et de déploiements technologiques visant à garantir un processus électoral transparent, pacifique et crédible.

« Plus de 50 millions d'électeurs ont été inscrits », a-t-elle déclaré, précisant que 52 029 bureaux de vote avaient été mis en place à travers le pays.

Elle a ajouté que des bureaux de vote spéciaux avaient été aménagés pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI), le personnel militaire et les étudiants.

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Selon la présidente, les bulletins de vote ont également été distribués aux bureaux de vote dans tout le pays.

Mme. Melatwork a également souligné que la NEBE travaillait en étroite collaboration avec les institutions et les parties prenantes concernées afin de garantir la transparence, la crédibilité et l'indépendance du scrutin, tout en veillant à une large participation du public, notamment celle des femmes et des jeunes.

Pour sa part, le ministre d'État aux Affaires étrangères, Berhanu Tsegaye, a déclaré que la 7e élection générale constituait une étape importante dans la poursuite du processus démocratique en Éthiopie et contribuait au renforcement des institutions démocratiques du pays.

Au cours de la séance de discussion, les représentants de divers pays et organisations internationales ont déclaré que cette réunion d'information leur avait permis de mieux comprendre l'ampleur des préparatifs mis en oeuvre pour garantir un processus électoral pacifique, inclusif et équitable.