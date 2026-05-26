Afrique: Énergie - Tunis et Alger renforcent leur coopération stratégique face aux défis énergétiques

Tunis — Des projets stratégiques communs, dont l'interconnexion électrique tripartite entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, ainsi que des opportunités de coopération dans la production d'électricité, notamment la réalisation d'une centrale à cycle combiné en Tunisie, ont été au cœur d'une rencontre tenue dimanche 24 mai 2026 à Alger, entre le ministre algérien de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, et une délégation tunisienne de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz, conduite par son PDG, Fayçal Trifa.

Cette délégation effectuait une visite en Algérie dans le cadre du renforcement de la coopération tuniso-algérienne dans le domaine de l'énergie. La rencontre, à laquelle ont pris part des cadres du ministère ainsi que des représentants du groupe Sonelgaz, a permis de réaffirmer la solidité des relations fraternelles entre les deux pays et leur volonté commune de développer davantage leur partenariat dans les secteurs de l'électricité et du gaz, selon un communiqué de la STEG, rendu public lundi.

À cette occasion, le ministre algérien a donné des instructions aux responsables de Sonelgaz afin de renforcer la coordination avec la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz et de l'accompagner dans la satisfaction de ses besoins énergétiques.

Par ailleurs, une réunion s'est tenue entre le PDG de la STEG et la délégation l'accompagnant, et le directeur général par intérim de Sonelgaz, Abdelhamid Raïs, en présence de plusieurs responsables du groupe. Elle a été consacrée à l'évaluation de la coopération existante et à l'examen des perspectives de son renforcement et de son élargissement, afin de répondre aux défis énergétiques actuels, notamment durant la période de pointe de l'été 2026.

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Le PDG de la STEG a, à cette occasion, salué la qualité de la coopération entre les deux entreprises, exprimant l'intérêt de la Tunisie à bénéficier de l'expertise algérienne dans le secteur de l'énergie, et appelant à approfondir et diversifier davantage ce partenariat.

En conclusion, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coordination et la concertation, d'élargir la coopération stratégique, et d'accompagner les transformations énergétiques, afin de soutenir la stabilité et la sécurité des systèmes énergétiques des deux pays, tout en contribuant à leurs efforts de développement économique.