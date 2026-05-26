Togo: Le FMI conclut avec le pays un accord essentiel au déboursement de 111 millions de dollars

Le Fonds monétaire international est parvenu à un accord avec le Togo sur les troisième et quatrième revues de son programme de facilité élargie de crédit, une étape qui pourrait débloquer un décaissement de 110,8 millions de dollars.

Ce paiement, qui équivaut à environ 62,5 milliards de francs CFA, porterait le financement total mobilisé dans le cadre du programme à plus de 302 millions de dollars, soit plus de 170 milliards de francs CFA. L'accord doit encore être approuvé par le Conseil d'administration du FMI.

Selon le FMI, l'économie togolaise est restée résistante en 2025, avec une croissance de près de 6 % soutenue par les services. L'inflation a continué à diminuer, grâce à une politique plus stricte et à une pression moindre sur les prix. Le Fonds a averti que 2026 pourrait être marquée par un ralentissement de la croissance et une hausse de l'inflation en raison des perturbations mondiales liées au conflit au Moyen-Orient et à la volatilité des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

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Le Togo a également réduit son déficit budgétaire à 3,2 % du PIB en 2025 grâce à un contrôle des dépenses, même si les recettes ont été inférieures aux attentes. Le gouvernement prévoit de ramener le déficit à 3 % du PIB d'ici 2027 afin de préserver la viabilité de la dette.

Le FMI a déclaré que le Togo avait atteint 7 des 8 objectifs fixés lors de la précédente revue. Des progrès ont été réalisés en matière de transparence budgétaire, de gestion des finances publiques et de contrôle des entreprises publiques. Le Fonds a également insisté sur la poursuite de la réforme bancaire et sur l'amélioration des performances des entreprises publiques, en particulier dans le secteur de l'énergie, afin de réduire les risques budgétaires et de soutenir la croissance tirée par le secteur privé.

Points clés à retenir

L'accord du FMI donne au Togo une marge de manoeuvre financière, mais il maintient également la pression sur le gouvernement pour qu'il maintienne la discipline budgétaire. Le pays a enregistré une forte croissance et une baisse de l'inflation, mais il reste confronté aux risques liés aux prix mondiaux de l'énergie, au coût des denrées alimentaires et aux pertes des entreprises publiques.

La question principale est celle de l'équilibre. Le Togo doit réduire les déficits et protéger la viabilité de la dette tout en continuant à dépenser pour les infrastructures, les programmes sociaux et les réformes économiques. Le respect de 7 des 8 objectifs du FMI montre que des progrès ont été accomplis, notamment en matière de transparence budgétaire et de gestion des finances publiques.

Mais des recettes plus faibles que prévu signifient que le gouvernement ne peut pas compter uniquement sur le contrôle des dépenses. Il devra améliorer la collecte des impôts, renforcer les entreprises publiques et mettre en place un secteur financier capable de soutenir l'investissement privé. L'accent mis par le FMI sur la réforme du secteur de l'énergie est important car la faiblesse des entreprises publiques peut engendrer des coûts budgétaires cachés.

Si le Togo utilise le programme pour améliorer les recettes, contrôler les risques et protéger les dépenses sociales, il pourra renforcer la confiance des investisseurs. Si les chocs mondiaux augmentent les prix ou ralentissent la croissance, le gouvernement pourrait être confronté à des choix plus difficiles entre l'assainissement budgétaire et le soutien aux ménages.