Togo: Le Pasteur Georges Kossi-Ekao Amouzou prend les rênes de la Fédération du pays

L'Eglise Adventiste du Septième Jour a officiellement installé ses nouveaux dirigeants le Samedi 23 Mai 2026 à Lomé, à l'occasion d'un culte d'actions de grâces et d'accueil organisé au Temple Maranatha. Placée sous le thème : « Unis pour la mission, engagés pour la croissance », cette cérémonie solennelle a marqué la prise de fonction de la nouvelle équipe appelée à conduire la Fédération du Togo pour les prochaines années.

À la tête de cette nouvelle administration se trouve désormais le Pasteur Georges Kossi-Ekao Amouzou. Devant les fidèles, les responsables religieux et plusieurs invités venus d'églises soeurs et d'organisations chrétiennes du pays, le nouveau président a exprimé sa reconnaissance à Dieu et son engagement à poursuivre l'oeuvre entamée par ses prédécesseurs.

Dans une ambiance marquée par les prières, les cantiques et les bénédictions, les nouveaux administrateurs ainsi que les directeurs de départements ont également été présentés à l'assemblée. Les fidèles ont imploré l'assistance divine pour accompagner les nouveaux responsables dans leur mission pastorale et administrative.

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Prenant la parole pour la première fois en qualité de président de la Fédération, le Pasteur Georges Kossi-Ekao Amouzou a lancé un vibrant appel à l'unité des croyants.

« Unissons-nous pour la victoire », a-t-il exhorté, invitant les membres de l'Eglise à demeurer solidaires face aux défis spirituels et au développement de l'oeuvre de Dieu au Togo.

Le nouveau président a dévoilé les grandes orientations de son mandat. Parmi les priorités annoncées figurent la croissance de l'Eglise, l'augmentation du nombre de fidèles et le renforcement des capacités institutionnelles de la Fédération. Il ambitionne notamment la création d'une deuxième fédération adventiste au Togo, signe selon lui de l'expansion de l'Eglise dans le pays.

« Nous voulons doubler le nombre de membres d'ici la fin du quinquennat », a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité d'une gestion rigoureuse des ressources financières et humaines. Il a également souligné l'importance de mobiliser les partenaires et les fidèles autour des projets de développement de l'Eglise.

Le Pasteur Amouzou a aussi mis l'accent sur les oeuvres sociales et humanitaires portées par l'Eglise, notamment à travers ADRA. Selon lui, l'unité du peuple de Dieu demeure essentielle pour soutenir les institutions existantes et favoriser la création de nouvelles infrastructures telles que des écoles et des centres de santé.

« Nous allons ensemble avec les administrateurs faire des exploits dans tous les domaines de l'Eglise, par la grâce de Dieu », a-t-il affirmé avec conviction.

Qui est Pasteur Georges Kossi-Ekao Amouzou ?

Consacré pasteur de l'Eglise Adventiste du Septième Jour, Georges Kossi-Ekao Amouzou cumule plus de vingt années d'expérience dans le ministère pastoral. Son parcours l'a conduit successivement au Cameroun, au Bénin et au Ghana où il a occupé plusieurs fonctions de responsabilité, notamment celle de président de la Mission du Nord du Ghana avant son appel à la tête de la Fédération du Togo.

Marié et père de quatre enfants, il entend conduire son ministère sous le signe de l'humilité, du rassemblement et du service.