Afrique de l'Ouest: Sahel - Pays du Golfe du Bénin dans le viseur des terroristes

analyse

Annoncée de longue date, y compris par le centre4s, la descente continue du terrorisme du Sahel vers le golfe du Bénin se confirme jour après jour. Au lieu de faire face à cette menace, certains gouvernements préfèrent continuer à accuser des pays étrangers, cultivant ainsi l'idée de complot, si chère aux autorités impuissantes mais si inutile dans les faits.

Après s'être renforcés dans le Sahel, les groupes terroristes poursuivent leur expansion, depuis 2018, dans certains pays des Golfes du Bénin et de Guinée : Bénin, Ghana, Côte-d'Ivoire, et Togo. Le JNIM recrute de plus en plus parmi les populations locales. Le groupe y étend progressivement son influence mêlant appétit des trafics, prosélytisme religieux, activités logistiques et raids si utiles. L'EIGS y est aussi active. Face à ce péril, les pays attaqués organisent leur défense par des achats d'armes, des recrutements de soldats et en nouant de nouveaux partenariats d'appuis divers.

En 2024, le nombre de morts causés par les conflits sahéliens a dépassé le chiffre de 25 000, pour la première fois.[i] À la frontière Sud-Ouest du Burkina Faso, des groupes de la mouvance du GSIM harcèlent le Nord de la Côte-d'Ivoire. Le nombre de leurs victimes y est passé de 267 en 2023, à 361 en 2024[ii]. Le Bénin et le Togo ont enregistré, respectivement, 153 et 96 morts la même année. Des éléments du GISM, notamment Ansarul Islam et Katiba Hanifa, évoluent dans le Nord, l'Est et le Sud-Est du Burkina Faso, puis avancent plus au sud, dans les zones frontalières avec le Bénin et le Togo.

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La Katiba Hanita s'est établie dans la réserve W-Arlit-Pendjari, à cheval entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. En avril 2026, une attaque, attribuée au même GSIM, a coûté la vie à 54 soldats béninois. Selon l'agence Reuters, ces terroristes, qui se battent au Burkina Faso, utilisent aussi la zone frontalière Sud avec le Ghana comme base logistique et médicale. L'attrait du Golfe comporte une variété de stimulants : populations plus denses que celles du Sahel, démographie musulmane importante, économies prospères, ressources naturelles, sanctuaires sécurisés.

Le Golfe est un espace où les cargos géants croisent les plateformes pétrolières, où les pêcheurs côtoient les pirates, et où des millions de tonnes de cacao, de pétrole et de minerais quittent l'Afrique pour alimenter la planète.[iii] Ce dynamisme et ces richesses attisent les convoitises des djihadistes. Il en est de même de certains facteurs ethniques qui doivent être rappelés : à travers tout le Sahel et y compris autour du golfe du Bénin, certaines tribus se trouvent de part et d'autres des frontières étatiques. Ce facteur ethnique est à signaler dans la mesure où les solidarités tribales facilitent la clandestinité des terroristes.

Le Bénin : plus de soldats

Pour faire face à la menace terroriste, le long de ses frontières, le Bénin a mobilisé, dès 2022, une force de 3 000 soldats. Depuis, 5 000 militaires supplémentaires sont venus compléter leurs rangs dans la région septentrionale[iv]. En avril 2023, il a signé des accords d'assistance militaire avec le Rwanda. En 2024, les Forces rwandaises de défense RDF ont été déployées, efficacement et de façon fiable, au Darfour, au Soudan, pour le maintien de la paix. Ultérieurement, les RDF ont fait leurs preuves sur d'autres théâtres d'opérations : Libéria, Sud-Soudan, Mali, Côte-d'Ivoire, Haïti.

Présentement, elles sont opérationnelles en République centrafricaine et au Mozambique, province Del Gabo, où elles contrent des mouvements rebelles et des djihadistes. À la mi-décembre 2024, le Bénin a bénéficié d'un renforcement des capacités opérationnelles de l'armée française : véhicules de l'avant blindés, du bus de transport pour les deux Prytanées militaires de Bembèrèké et de Natitingou, des matériels du génie, formations en France au profit de soldats en charge de la maintenance d'équipements et de pilotes de l'armée de l'air[v]. L'Union européenne apporte également une aide militaire au Bénin.

Ghana : partenariats nouveaux.

Dès 2022, un chercheur ghanéen avait signalé que deux cents à trois cents jeunes femmes et hommes avaient été recrutés dans le nord du pays et avaient rejoint le GSIM et l'EIGS. Après une " formation " dans les camps du Sahel, ces jeunes étaient retournés chez eux, pour faire du prosélytisme. Le chercheur avait ajouté que la porosité des frontières engendre la contrebande, le trafic des armes et d'êtres humains. Les autorités en ont fait une préoccupation majeure, dans un contexte où des conflits ethniques et des querelles de chefferie peuvent être facilement instrumentalisés.

Le 11 mars 2026, le Ghana et l'Union européenne ont signé un partenariat de défense et de sécurité, présenté comme "le premier du genre entre l'UE et un pays africain"[vi]. Trois domaines sont concernés : le renforcement des capacités d'alerte précoce, de prévention des conflits et de gestion des crises de l'armée ghanéenne. Pour l'UE, l'accord s'inscrit dans un cadre plus large, qui reconnait, entre autres, que les ressources stratégiques de l'Afrique sont essentielles à sa croissance économique et à sa transition écologique. Le Ghana se trouve à la jonction du Sahel et du Golfe de Guinée.

À côté de régimes militaires issus de coups d'État, ce pays affiche ses ambitions démocratiques libérales. Le rapprochement avec l'Europe va procurer au Ghana des financements européens, des programmes de formations ainsi qu'un statut de partenaire privilégié dans les dispositifs sécuritaires européens. Cependant UE arrive sur un terrain déjà partiellement occupé par les États-Unis, qui ont signé un accord de coopération militaire avec lui. L'armée américaine a ainsi accès à des facilités logistiques étendues dans des bases ghanéennes. Elle a pu les utiliser pour lancer ses frappes contre les djihadistes, au Nigéria, en décembre 2025.

Le Togo : contrôler le flux d'armes au port.

Les pays sahéliens n'ayant pas accès à la mer, l'essentiel des matériels militaires qui leur sont destinés transite par les ports des pays du Golfe de Guinée. Idem pour les commandes d'armes des groupes djihadistes. Lomé se positionne en médiateur entre les pays membres de la CEDEAO et ceux de l'AES. Dans le dossier des 49 militaires ivoiriens arrêtés et détenus au Mali, du 12 juillet 2022 au 6 janvier 2023, son rôle avait été décisif. C'est Lomé qui obtint leur libération, après un long processus de négociations. Par ailleurs, le Togo affiche sa loyauté envers l'AES en interceptant les équipements militaires destinés djihadistes transitant par son port[vii].

La Côte-d'Ivoire : rapprochement avec les États-Unis.

Les défis sécuritaires qu'affrontent le Burkina Faso et le Mali nourrissent des inquiétudes d'Abidjan. À partir de ses deux voisins du nord, les terroristes agressent la Côte-d'Ivoire, le long de leur frontière commune, longue de 1100 km, très chère à contrôler en permanence. Ce voisinage explosif provoque, parfois, des incompréhensions entre les deux parties, qui s'accusent mutuellement d'incursions illégales de soldats à leur frontière commune.

Le 13 mars 2016, la station balnéaire de Grand-Bassam avait été attaquée par un commando affilié à AQMI.[viii] Suite à ce grave, en 2020, le poste mixte de Kafolo avait subi des frappes de djihadistes opérant depuis la frontière du Burkina Faso, entraînant la mort de quatorze soldats. Le 21 octobre 2021, une attaque contre le poste de contrôle de Téhini, non loin de la frontière avec le Burkina, a eu lieu. Deux gendarmes ivoiriens ont été blessés, et un des assaillants, tué. L'attaque a été attribuée à un terroristes nommé Hamza, envoyé en Cote-d'Ivoire afin de créer un foyer pour accueillir des djihadistes[ix].

Les terroristes se fiancent par des activités illégales : enlèvements contre rançons, braquages d'usagers de la route, phénomène de coupeurs de route, etc. Le 26 avril 2026, six individus ont été condamnés à perpétuité pour ces actes au tribunal d'Abidjan. Dans la nuit du 24 au 25 août 2025, le village de Difita, dans le département de Téhini, Nord-Est du pays, a été attaqué, avec un bilan de quatre morts, des paysans[x].

Le gouvernement ivoirien a créé une Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dans le but d'améliorer la compréhension et la coordination d'opérations anti-terroristes. En plus, il a signé des accords avec les États-Unis dans le domaine du renforcement des capacités des Forces armée ivoiriennes. Des drones, destinés à la surveillance et à la sécurisation des zones frontalières septentrionales avec le Burkina Faso et le Mali devraient être déployés, prochainement, dons du Département d'État américain[xi]. Ce choix de la frontière nord est aussi destiné à protéger les axes commerciaux et les ressources naturelles du pays.

Après une forme de conquête du Sahel, les djihadistes se tournent résolument vers les pays du Golfe de Guinée. En dépit de leurs divergences, en particulier dans le cadre de la CEDEAO, les pays de l'AES et l'ensemble de leurs voisins, semblent reconnaitre leur intérêt commun à s'unir dans un combat unique : lutter contre le terrorisme qui gagne du terrain. Un fléau les gangrène tous.

[i] mai 28, 2025 Le financement du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest : Mécanismes, moteurs et réponses - CISA NEWSLETTER

[ii] By ADF6 mai 2025Updated:6 mai 20255 Mins Read La violence des islamistes militants au Sahel continue à se propager vers la côte - Africa Defense Forum

[iii] Golfe de Guinée : le ventre stratégique de l'Afrique sous haute tension - Afro Sync Press Agency

[iv] Euronews, Bénin : 15 soldats tués lors d'une attaque.

[v] 18 Déc. 2024 à 14:40| Coopération militaire entre le Bénin et la France : Faire monter en puissance les capacités des Forces Armées Béninoises | Gouvernement de la République du Bénin

[vi] Par MondAfrique - 25 mars 2026 Ghana : pont régional ou pilier occidental ? - Mondafrique

[vii] Publié le 25 juillet, 2025 20:35 Lomé traque l'arsenal militaire de l'Azawad : Faure Gnassingbé affiche sa loyauté envers l'AES - NetAfrique.net

[viii]By Abdou Razak OUEDRAOGO - 26 août 2025, Attaque terroriste en Côte d'Ivoire : Quatre (04) personnes ont été tuées | Aconews

[ix] Côte d'Ivoire : la sécurité nationale menacée par le terrorisme | Analyses | Perspective Monde

[x] Côte d'Ivoire : Perpétuité pour six accusés au procès de l'attaque terroriste de Kafolo, 28 avril 2026.

[xi] Publié le 8 janvier, 2026 19:18 Côte d'Ivoire : Une société américaine de défense s'implante dans le Nord du pays - NetAfrique.net