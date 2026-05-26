Afrique de l'Ouest: Bénin-Niger - Vers un réchauffement des relations après le changement de président béninois?

Le Premier ministre nigérian Ali Mahamane Lamine Zeine s'est rendu ce dimanche 24 mai 2026 à Cotonou, au Bénin, à la tête d'une importante délégation nigériane, afin de participer à la cérémonie d'investiture du président béninois élu, Romuald Wadagni.

Une délégation nigérienne était présente, avec à sa tête le Premier ministre, lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président du Bénin, le 24 mai 2026. Le signe d'un dégel entre deux pays en froid depuis le coup d'État du 26 juillet 2026 au Niger ?

Se dirige-t-on vers un réchauffement des relations entre Béninois et Nigériens ? Elles sont tendues entre les deux voisins depuis le coup d'État de juillet 2023 au Niger. La frontière est toujours fermée, du côté nigérien.

L'arrivée d'un nouveau président au Bénin peut-elle apaiser les tensions ? Romuald Wadagni a été investi le 24 mai 2026. Et une délégation nigérienne, conduite par le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine, a pris part à la cérémonie. Une présence remarquée.

Des applaudissements pour la délégation nigérienne

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Il y a eu des applaudissements, dimanche à Cotonou, pour saluer la présence du chef du gouvernement nigérien. Un Ali Mahamane Lamine Zeine, qui était accompagné de deux ministres, dont celui de l'Intérieur Mohamed Toumba. « Je crois que c'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Le plus important c'est de travailler au raffermissement des relations », a-t-il déclaré devant la presse.

Le changement à la tête du Bénin et le départ de Patrice Talon, qui cristallisait les tensions avec le voisin nigérien, peut-ils amorcer une décrispation, s'interrogent des observateurs ? Les tentatives menées jusqu'à présent avaient échoué.

Le sujet fait partie des dossiers à traiter par le nouveau président béninois, qui a donné le ton dans son discours d'investiture. « Dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble », a assuré Romuald Wadagni.

Les attentes sont fortes de part et d'autre d'une frontière fermée depuis bientôt trois ans, compliquant déplacements de populations et transports de marchandises, alors que le port de Cotonou était le plus accessible depuis le Niger.

« Toutes les populations ont apprécié la visite »

Gamatié Mahamadou, Secrétaire général de l'Union des travailleurs du transport et assimilés du Niger (Uttan), espère une relance des discussions entre les autorités des deux pays, en vue d'une réouverture de la frontière. « De part et d'autre, toutes les populations ont apprécié la visite de la délégation, affirme-t-il au micro de Magali Lagrange. Les gens ont l'espoir, qu'avec la nouvelle équipe gouvernementale du Bénin, les négociations pourront évoluer, parce que cette crise n'arrange personne. Dans l'histoire du voisinage entre le Niger et le Bénin, à ma connaissance, on n'a jamais eu une telle crise, avec cette histoire de fermeture de frontières ».

Il poursuit : « D'abord, nous sommes des voisins, nous partageons la géographie, nous partageons beaucoup de cultures ensemble, nous vivons ensemble. Maintenant, sur le plan économique, vous savez que le port traditionnel du Niger est au Bénin. Donc, le Bénin profite du fret du Niger et de l'AES. Et de l'autre côté, pour nous aussi, opérateurs économiques, commerçants, transporteurs et chauffeurs, la fermeture impacte quand même beaucoup notre activité quotidienne. Donc, vraiment, chacun subit les conséquences néfastes sur le plan économique, sur le plan social et sur d'autres plans, de la fermeture de cette frontière. »

À Niamey, on note aussi la nomination de Gildas Agonkan dans le gouvernement béninois. L'ancien ambassadeur du Bénin au Niger prend la fonction de ministre délégué à la Défense.