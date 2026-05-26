Sénégal: Gouvernement - Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo nouveau Premier ministre du pays

Économiste chevronné, ancien cadre de la BCEAO et pivot administratif du gouvernement depuis avril 2024, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo est nommé ce lundi à la tête du gouvernement sénégalais. L'homme âgé de soixante ans succède ainsi à Ousmane Sonko, démis le 22 mai 2026.

Le Président de la République confie ainsi l'exécutif à un haut commis de l'État rompu aux questions monétaires et financières, présent au coeur du Gouvernement depuis le premier jour de la nouvelle ère. Spécialiste reconnu de la macroéconomie, de la régulation bancaire, des marchés financiers et de la finance islamique, il compte parmi les principaux artisans de la mise en marche de la nouvelle gouvernance.

Issu du Prytanée militaire de Saint-Louis, Ahmadou Al Amine Lô décroche en 1985 le baccalauréat scientifique avec mention Bien comme major de promotion. Il poursuit à l'Université Cheikh Anta Diop, où il obtient une maîtrise en sciences économiques, après un Diplôme d'Études de Techniques Bancaires au Centre Ouest-Africain de Formation et d'Études Bancaires de Dakar. Il complète son parcours en 2023 par un Executive Master in Islamic Finance à l'INCEIF University de Kuala Lumpur. Il parle et écrit le français et l'anglais, et lit l'arabe.

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Une carrière construite à la BCEAO

L'essentiel de sa carrière s'écrit à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'il intègre en 1987 et où il gravit progressivement tous les échelons : chef du service de la trésorerie, puis chef du service chargé des opérations de marché, Directeur des opérations de marché, Directeur des activités bancaires et du financement des économies, Directeur général de l'organisation et des systèmes d'information.

Nommé Directeur national pour le Sénégal en décembre 2016, il cumule cette fonction à partir de mai 2021 avec celle de Conseiller du Gouverneur, avant d'accéder en février 2024 au Secrétariat général de l'Institution.

Au cours de la décennie écoulée à la BCEAO, il accompagne l'État du Sénégal dans ses émissions d'eurobonds sur les marchés financiers internationaux, dans ses échanges avec Standard & Poor's et Moody's, et dans les négociations conduites avec le Fonds monétaire international au titre des programmes ISPE et ICPE. Il pilote la structuration des relations entre les banques locales et les investisseurs étrangers dans le développement des exploitations pétrolières et gazières.

Il coordonne par ailleurs le groupe de travail BCEAO-Banque islamique de développement sur la promotion de la finance islamique dans l'UMOA, prend part aux travaux de la feuille de route pour la monnaie unique de la CEDEAO et participe au schéma de restructuration du système bancaire sénégalais des années quatre-vingt-dix.

Monsieur Lô représente le Président du Conseil d'administration du Fonds de Garantie de Dépôt et de Résolution de l'UMOA et siège au Conseil de la Caisse de Retraite par Répartition des Agents d'encadrement de l'Union.

Au coeur du gouvernement depuis le premier jour

Appelé au Gouvernement le 5 avril 2024 dès la formation de la nouvelle équipe issue de l'alternance, il en devient le Ministre Secrétaire général. Pendant un peu plus d'un an, il est le pivot administratif du Conseil des Ministres, le coordonnateur de l'action interministérielle, le garant de la cohérence et du suivi des décisions présidentielles.

Le 30 avril 2025, le Président de la République le promeut Ministre d'État, Ministre auprès de la Présidence, chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ». Il en devient le maître d'oeuvre opérationnel, responsable de son cadencement, des arbitrages techniques qu'il appelle et de la mesure de ses résultats à l'échelle de l'ensemble de l'action publique.