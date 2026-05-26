Tunisie: Des tissus turcs transformés au pays puis exportés vers l'Europe

La Tunisie confirme progressivement son positionnement comme plateforme industrielle et logistique stratégique pour les investisseurs étrangers, notamment turcs. Dans le secteur du textile et de l'industrie exportatrice, plusieurs entreprises turques renforcent leurs activités dans le pays, misant sur sa proximité avec l'Europe, sa position géographique au coeur de la Méditerranée et son ouverture croissante vers les marchés africains.

C'est le constat dressé par l'investisseur turc Selçuk Yilmaz, président de la chambre de commerce et d'industrie tuniso-turque, qui estime que la Tunisie représente aujourd'hui bien plus qu'un simple site de production. Dans des déclarations relayées par plusieurs médias économiques, il affirme que les entreprises turques considèrent désormais la Tunisie comme un véritable hub régional reliant l'Europe et l'Afrique.

Selon lui, les tissus produits en Turquie sont acheminés vers la Tunisie pour y être transformés avant d'être réexportés vers les marchés européens et africains. Ce modèle industriel intégré permet aux entreprises turques de gagner en compétitivité, tout en profitant de délais de livraison réduits grâce à la proximité maritime avec les principaux ports européens.

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L'investisseur indique également employer près de 2.000 personnes en Tunisie dans le secteur du textile, illustrant ainsi l'importance croissante des investissements turcs dans l'économie nationale. Il souligne que les exportations réalisées depuis la Tunisie concernent notamment la France, l'Italie et l'Allemagne, marchés historiques du textile tunisien.

Une position géographique qui séduit les industriels

La stratégie des industriels turcs repose largement sur les avantages géographiques et logistiques qu'offre la Tunisie. Située à quelques jours seulement des ports européens, la Tunisie permet aux entreprises exportatrices de réduire leurs coûts de transport et d'assurer des délais plus rapides, devenus essentiels dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Ce positionnement constitue aujourd'hui l'un des principaux atouts du site Tunisie, particulièrement dans les secteurs à forte intensité exportatrice comme le textile, les composants industriels ou les services logistiques.

Selçuk Yilmaz souligne ainsi que la Tunisie est devenue "un centre stratégique de production et de logistique entre l'Europe et l'Afrique". Pour les investisseurs turcs, cette proximité avec le marché européen représente un avantage concurrentiel majeur dans un contexte international marqué par la recherche de chaînes de production plus flexibles et plus proches des marchés de consommation.

Au-delà de l'Europe, les investisseurs turcs voient également dans la Tunisie une porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne. Avec l'accélération de la croissance démographique et économique du continent, plusieurs entreprises cherchent désormais à développer leur présence sur les marchés africains à partir de plateformes régionales stables et bien connectées. Dans cette perspective, la Tunisie bénéficie d'une position stratégique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, un argument de plus en plus mis en avant par les acteurs économiques étrangers.

Une coopération économique en consolidation

L'intérêt des investisseurs turcs pour la Tunisie s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des relations économiques entre les deux pays. Ces dernières années, plusieurs entreprises turques ont accru leurs investissements dans les secteurs du textile, de l'industrie manufacturière et des activités orientées vers l'export.

Cette présence contribue à soutenir l'emploi industriel en Tunisie, mais aussi à renforcer l'intégration du pays dans les chaînes de valeur internationales. Le modèle décrit par les industriels turcs repose sur une complémentarité entre les capacités de production turques et les avantages logistiques et industriels tunisiens.

Pour les observateurs économiques, cette évolution confirme également l'attractivité persistante de la Tunisie malgré un contexte régional et international concurrentiel. La qualité des ressources humaines, l'expérience industrielle du pays et sa proximité avec l'Europe continuent de constituer des facteurs différenciants.

Dans le textile notamment, la Tunisie conserve une expertise reconnue et une forte orientation exportatrice vers l'Union européenne. L'arrivée ou l'expansion d'investisseurs étrangers permet ainsi de consolider un secteur considéré comme l'un des piliers historiques de l'industrie tunisienne. À travers cette coopération croissante, la Tunisie cherche désormais à renforcer son rôle de plateforme régionale de production, de logistique et d'exportation, capable de relier efficacement les marchés européens et africains.