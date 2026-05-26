Tunisie: Coupe du pays/Demi-finales - Les experts passent en finale

Au minimum syndical mais à la régulière, l'EST et l'ESZ ont validé leur présence en apothéose de Coupe.

Après avoir validé son billet vers la C3, et à l'épreuve de l'ESZ en demi-finale de Coupe de Tunisie, le CSS de Mohamed Kouki entendait hier passer en finale en affrontant le Onze à Mohamed Mcharek, une équipe qui s'est ressaisie récemment, et ce, après avoir pourtant marqué le pas en championnat.

Ce faisant, au Taieb-Mhiri, renforcé par son contingent de continentaux, absents en quarts face à la Stayda, à savoir les Mondeko, Mutyaba et Ouedrago, le CSS a abordé ce match couperet avec tous ses atouts, à l'exception du portier Dahmen, relevé par Gaaloul. Sans transition, les coéquipiers du buteur Omar Ben Ali vont se ruer vers l'avant, et dès la 10' d'ailleurs, ce dernier, de la tête, va voir son heading frôler les cages de l'ESZ.

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Le CSS pousse, mais l'ESZ se projette sur contre éclair. A cinq minutes de la pause, d'une tête gagnante de Khalil Kassab donne l'avantage à l'Espérance de Zarzis, un but validé par la VAR après coup. Le CSS se jette vers l'avant, mais Seif Charfi est présent et dévie la frappe de Mutyaba. Par la suite, le CSS y croit davantage, mais l'ESZ se montre tout aussi dangereuse par Oluwaseun Adepoju qui « touche du bois». A dix minutes du terme, Firas Sakouhi marque mais son but n'est pas validé par la VAR pour un hors-jeu d'Iyed Belwafi. Au final, l'ESZ a pleinement construit son succès.

L'Espérance tout en maîtrise

Au Chedly-Zouiten, l'EST de Christian Bracconi a retrouvé hier la JSO, un outsider ambitieux. Cependant, là aussi, tout comme pour le CSS, l'Espérance a pu compter sur son armada d'étrangers, en particulier les Konaté, Diarra et autre Florian Danho. Quant à la JS d'El Omrane, en amont, avant les trois coups, elle pouvait toujours compter sur la prestance du gardien Montassar Essid, aux côtés de l'axial Sami Hammami, le playmaker Ouday Belhadj et l'attaquant Bilel Touati. Le moment de vérité à présent, la vérité du terrain.

Dès le coup d'envoi, si l'EST s'installe dans le camp adverse, la JSO reste bien campée, mais à force de pousser, vers la demi-heure de jeu, Florian Danho ouvre le score pour l'Espérance d'une frappe imparable. Par la suite, la JSO avance son bloc d'un cran mais s'expose au contre adverse. 40', le tir de Mohamed Ben Ali est détourné par Montassar Essid. En seconde période, l'EST s'est créé les occasions les plus nettes, par Yan Sasse de la tête et Mohamed Ben Ali d'une frappe sèche. Les « Sang et Or » passent en finale. Ce sera un remake de la finale 2005.

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