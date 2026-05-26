Tunisie: Basket/BAL/CA-Ahly Benghazi (15h00) - Puiser au fond de ses ressources

Le Cinq clubiste a les moyens de gagner et de passer en demi-finales. Le début du match est très important à gérer.

Finalement, cette courte défaite d'un point lors du premier match face à Ahly Benghazi ne veut rien dire. Tout est à refaire pour le deuxième match d'aujourd'hui qui va désigner l'équipe qualifiée aux demi-finales. Le CA a son destin en main: il devra gagner par un écart supérieur à un point. Et d'après le premier match, c'est jouable. Malgré un effectif adverse plus riche en joueurs américains (Ahly Benghazi est un club huppé qui met les moyens pour enrôler des joueurs de grand calibre), les équipiers de Higgins n'ont pas démérité.

Si ce n'était pas ce mauvais premier quart-temps (15-28), le CA aurait gagné. Ça s'est joué sur un rien en fin du match. La mauvaise entrée a épuisé l'ensemble clubiste qui courait derrière le score contre un adversaire qui a trouvé en Williams un incontournable pointeur. Si l'on analyse la prestation clubiste, on dira que le duo Omar Abada-Oussama Marnaoui a été intenable et très en vue avec chacun 23 points inscrits. Abada reste le meneur par qui vient le danger quand l'adversaire active la défense de zone.

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Aminu n'a pas démérité avec beaucoup d'énergie mais un temps de jeu qui pouvait être supérieur. Jesse Jones a été satisfaisant, notamment sur les trois points, alors que Cissé, Higgins, Chenoufi, Jawadi et Saada n'ont pas convaincu. Si le CA entend surclasser Ahly Benghazi, il faudra bien soigner les rebonds et améliorer le rendement de certains cadres.

Les rebonds, ça reste le point faible clubiste : 35 rebonds pour le CA contre 47 pour l'adversaire qui a pu bénéficier de plusieurs possessions supplémentaires. Malgré l'écart dans l'effectif et l'expérience, le CA n'a pas été dominé. Il faudra rééditer la prestation des deux derniers quart-temps et que Abada et Marnaoui restent aussi efficaces. A Perez et Curado, le staff technique clubiste, de bien préparer les plans défensifs surtout pour neutraliser Williams, celui qui trouve la solution à chaque fois. Gagner avec, au moins, deux points d'écart, ce n'est pas quelque chose d'impossible.