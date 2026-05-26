Tunisie: Retour des animaux et des animations au zoo du Belvédère de Tunis

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Tunis a annoncé la réouverture du zoo du Belvédère à partir du samedi 30 mai à 11h00, après l'achèvement de travaux de maintenance, selon un communiqué publié lundi.

La chargée de la gestion de la municipalité, Sameh Daldoul, a précisé que des animations gratuites seront organisées les 30 et 31 mai dans l'espace extérieur du parc, notamment des ateliers de dessin et des jeux destinés aux enfants. Le programme du dimanche prévoit également des spectacles à l'occasion de la fête des mères ainsi qu'une distribution de cadeaux aux mamans, selon la même source.

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