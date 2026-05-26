Tunisie: Intoxications alimentaires - 17 foyers recensés au pays depuis le début de l'année

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Mohamed Rabhi, président de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, a révélé que 17 foyers d'intoxication alimentaire collective ont été enregistrés en Tunisie depuis le début de l'année 2026.

Intervenant lundi 25 mai sur Diwan Fm, Rabhi a appelé les consommateurs à faire preuve de vigilance lors de l'achat et de la consommation de produits alimentaires rapidement périssables, particulièrement à l'approche de la saison des mariages, fêtes et célébrations.

Il a notamment insisté sur l'importance de vérifier les conditions d'hygiène des points de vente avant l'achat de pâtisseries et d'autres produits alimentaires sensibles. Il a également recommandé de contrôler la qualité des matières premières utilisées et de respecter rigoureusement la chaîne du froid afin de prévenir tout risque sanitaire. Le responsable a enfin souligné que les fortes températures et la mauvaise conservation des aliments figurent parmi les principales causes des intoxications alimentaires collectives.

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