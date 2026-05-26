Tunisie: Tourisme tunisien - Reprise, mutation et nouveaux horizons

La Tunisie renoue progressivement avec le dynamisme touristique qui a longtemps fait sa force. Les visiteurs reviennent, les recettes en devises progressent et la destination retrouve sa place parmi les grands acteurs du tourisme méditerranéen.

Des plages du Sahel aux oasis du Sud, des médinas historiques aux sites antiques classés, le pays continue de séduire par la richesse de son patrimoine, sa proximité avec l'Europe et la diversité de ses paysages. Mais derrière les indicateurs encourageants de cette reprise se dessine une réalité plus contrastée : celle d'un modèle touristique arrivé à un tournant décisif. Car si le tourisme tunisien affiche des performances en amélioration, une partie importante du secteur hôtelier demeure fragilisée.

Endettement élevé, infrastructures vieillissantes, hôtels fermés, dépendance au tourisme de masse et pression permanente sur les prix révèlent les limites d'un modèle construit pendant des décennies autour du balnéaire et du « all inclusive ». La reprise actuelle met ainsi en lumière les profondes mutations auxquelles le secteur doit faire face pour rester compétitif dans un environnement international de plus en plus exigeant.

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Aujourd'hui, l'enjeu dépasse largement la simple relance de l'activité. Il s'agit de repenser l'offre touristique tunisienne dans son ensemble, en misant sur une montée en gamme, une meilleure valorisation du patrimoine culturel, le développement du tourisme saharien, écologique, médical ou expérientiel, mais aussi sur l'amélioration de la qualité des services, et ce, à travers une meilleure formation.

La transition écologique et numérique, devenue incontournable, impose également de nouveaux standards en matière d'investissement et de gestion. La Tunisie amorce ainsi une transformation profonde de son modèle touristique entre défis structurels et ambitions de repositionnement. Une mutation stratégique qui pourrait redéfinir durablement l'avenir d'un secteur essentiel à l'économie nationale.