Afrique de l'Ouest: Gestion d'actifs - Pape Mamadou Thiam, l'ambition Invictus Asset Management

Le paysage financier sénégalais enregistre une nouvelle nomination stratégique avec l'arrivée de Pape Mamadou Thiam à la tête de Invictus Asset Management (IAM), société de gestion d'OPCVM. L'annonce a été rendue publique en mai 2026, quelques semaines après l'obtention de l'agrément officiel de la structure par l'AMF-UMOA.

Basé à Dakar, Pape Mamadou Thiam cumule plus de quinze années d'expérience dans les métiers de la gestion d'actifs, des marchés financiers et du conseil en investissement. Avant de rejoindre (Invictus Asset Management (IAM), il évoluait au sein du groupe Bank of Africa où il a notamment occupé les fonctions de Responsable du Marché des Titres Publics puis de spécialiste Treasury Sales et Fixed Income au niveau de la holding régionale.

Actuaire de formation, ce passionné d'innovation financière a occupé successivement les fonctions de Conseiller en Investissement, d'Analyste Quantitatif et Négociateur avant de devenir Responsable du Marché des titres publics à CGF Bourse, la doyenne sénégalaise des SGI (Société de Gestion et d'Intermédiation), où il a débuté sa carrière.

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Sa nomination à la tête de IAM intervient dans un contexte d'expansion accélérée pour le groupe MMA Holding, déjà active dans l'intermédiation financière, la titrisation et le conseil en financement durable. Avec le lancement d'Invictus Asset Management, le groupe ambitionne de renforcer son positionnement comme acteur intégré du marché financier régional de l'UEMOA.

Sa vision pour la gestion d'actifs dans la zone, au cours des prochaines années, porte selon M. Thiam, « Sur l'expérience des gestionnaires historiques du marché, étant donné que nous, nous arrivons à peine. L'objectif c'est d'être dans l'innovation constante à travers la création de produits structurés novateurs, dans le sillage de ceux annoncés par la Brvm comme les produits dérivés, en perspective et en parfaite conformité avec la règlementation ».

L'obtention récente de l'agrément SG-OPCVM/2026-01 délivré par l'AMF-UMOA marque une étape majeure dans cette stratégie de diversification. Selon plusieurs observateurs du secteur, l'arrivée de Pape Mamadou Thiam devrait permettre à la nouvelle société de gestion de bénéficier d'une expertise reconnue sur les marchés obligataires et les opérations de trésorerie régionales.

Clientèle institutionnelle ou particuliers ? L'idée, selon M. Thiam, « C'est de travailler sur les deux car aujourd'hui il faut éviter d'avoir une base concentrée. Il est donc question d'être autant sur le retail que sur la partie institutionnelle, avec une approche sur divers segments aussi bien dans l'optimisation de la trésorerie que dans la mise en place de véhicules complémentaires. »

L'ambition pour Pape Mamadou Thiam, est liée à une finance régionale inclusive et efficace, capable de mobiliser durablement de l'épargne locale au service du développement et de l'entreprenariat africain. « Tout ceci repose sur ma conviction que les fonds d'investissements ainsi que la gestion collective constituent aujourd'hui des leviers stratégiques pour stimuler la croissance », conclut M. Thiam.