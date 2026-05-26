Sénégal: Secteur des assurances - La Fssa du pays et l'Asaci de Côte d'Ivoire partagent leurs expériences

Dans le cadre de sa dynamique de transformation et de modernisation du secteur, la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances du Sénégal (Fssa) a dépêché une délégation en visite de travail auprès de l'Association des sociétés d'assurances de Côte d'Ivoire (Asaci), les 21 et 22 mai 2026 à Abidjan.

Selon une publication partagée sur les réseaux sociaux, cette mission de benchmark stratégique a permis aux deux marchés de partager leurs expériences, leurs pratiques et leurs visions sur les enjeux actuels du secteur des assurances. Ces échanges, renseigne la même source, enrichissants ont constitué une véritable opportunité d'apprentissage mutuel et de valorisation des meilleures pratiques.

Les discussions ont permis à la Fssa d'alimenter les réflexions et chantiers prioritaires de la mandature 2026-2029, tout en offrant aux deux institutions l'occasion de consolider leurs liens de coopération autour d'enjeux communs.

La Fssa et l'Asaci réaffirment ainsi leur volonté commune de promouvoir une assurance plus innovante, plus performante et davantage adaptée aux réalités de leurs marchés respectifs.