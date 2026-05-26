Mali: Pourquoi la personnalisation du pouvoir autour du chef de la junte est dangereuse

analyse

Les autorités maliennes ont annoncé le 4 mai 2026 que le chef de la junte, le général Assimi Goïta, occuperait le poste de ministre de la Défense après l'assassinat du général Sadio Camara une semaine plus tôt.

La mort de Camara est survenue au cours d'une offensive menée par le Front de libération de l'Azawad (FLA) et le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), qui ont lancé des attaques à travers le Mali. L'insécurité persiste au Mali malgré des années de régime militaire, justifié par des promesses de rétablissement de l'ordre et de lutte contre la violence des insurgés.

À première vue, la décision de Goïta d'assumer le portefeuille de la défense semble être une mesure pragmatique en temps de guerre, visant à assurer la continuité au sein des forces armées pendant une période d'instabilité.

Mais cette décision s'inscrit également dans une trajectoire politique plus large qui s'est dessinée au Mali depuis la prise du pouvoir par la junte en 2020. Plutôt que d'institutionnaliser le régime militaire, Goïta a concentré le pouvoir autour de la présidence, renforcé le contrôle sur l'appareil coercitif de l'État et s'est appuyé sur un petit cercle d'élites militaires.

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En tant que politologues ayant publié de nombreux travaux sur les coups d'État militaires et les trajectoires des régimes en Afrique de l'Ouest, nous observons que ce comportement n'est pas propre au Mali.

C'est le troisième pays de la région où les chefs militaires consolident leur autorité autour d'un individu plutôt qu'autour de l'institution des forces armées.

Dans l'ensemble du Sahel post-coup d'État, les régimes militaires ne se présentent plus comme des interventions temporaires destinées à « corriger » le statu quo. Ils deviennent progressivement des systèmes de pouvoir personnalisés. On peut citer deux autres exemples : le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir au Burkina Faso en septembre 2022; et le général Abdourahamane Tiani au Niger, qui a pris le pouvoir en juillet 2023.

Cette distinction est importante car les régimes militaires dirigés collectivement par des coalitions d'officiers conservent un certain équilibre interne et des contraintes institutionnelles. Cependant, à mesure que le pouvoir se concentre autour d'un seul dirigeant, la prise de décision s'articule autour de la loyauté personnelle plutôt que des intérêts de l'armée ou des intérêts nationaux au sens large.

Régime militaire et personnalisation au Mali

Goïta (alors colonel) et ses compagnons au Mali ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keita en août 2020. Les auteurs du coup d'État se sont initialement présentés comme des intervenants contraints par la situation. À l'époque, les observateurs s'attendaient à une transition de courte durée. En l'espace de quelques mois, l'organisation régionale CEDEAO avait levé son embargo financier.

Goïta s'est engagé à organiser des élections dans un délai de 18 mois, puis 24 mois.

Une révision constitutionnelle adoptée en 2025 a supprimé la disposition qui l'empêchait auparavant de se présenter à toute future élection présidentielle. Les partis politiques ont été interdits. L'organe législatif de transition a été constitué par décret présidentiel.

Et les institutions de contrôle civil, y compris l'organisme d'observation électorale, ont été dissoutes.

Les forces armées ont été restructurées selon des principes que les spécialistes qualifient de contrebalancement. On peut décrire cela comme un mécanisme de protection contre les coups d'État. Les régimes créent des structures armées parallèles avec des chaînes de commandement distinctes afin de rendre plus difficile toute action d'un groupe contre eux.

Au Mali, trois unités militaires spécialisées ont été créées avec des mandats antiterroristes qui se chevauchent et qui relèvent de l'exécutif. La police a également été placée sous la discipline militaire.

Goïta a pris en charge le ministère de la Défense, a nommé l'ancien chef d'état-major des forces armées, le général de division Oumar Diarra, au poste de ministre délégué, et a nommé un nouveau chef d'état-major pour le remplacer.

Le portefeuille de la défense contrôle la plus grande part du budget de l'État, qui est passée de 11,5 % à 14,5 % du PIB depuis 2020. C'est là que sont gérées au quotidien les relations du Mali avec l'Africa Corps, qui a remplacé depuis 2023 les forces françaises dans les opérations antiterroristes.

En tant que ministre de la Défense depuis le coup d'État, Camara était le principal intermédiaire avec l'Africa Corps.

La nomination de Diarra s'inscrit dans ce que les spécialistes qualifient de rotation des commandants visant à limiter la concentration de loyauté autour d'une seule personnalité. Diarra occupait le poste de chef d'état-major depuis 2020.

Le Burkina Faso et le Niger

Au Burkina Faso et au Niger également, certains signes indiquent que les régimes militaires concentrent le pouvoir autour de chefs militaires individuels plutôt qu'autour d'un collectif d'officiers.

Traoré est peut-être l'exemple le plus frappant de cette tendance. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, il s'est forgé une image de révolutionnaire et de figure anticolonialiste, suscitant des comparaisons avec le leader burkinabé emblématique Thomas Sankara.

Des campagnes coordonnées sur les réseaux sociaux ont glorifié Traoré tout en attaquant ses détracteurs. Cela s'est accompagné d'une rhétorique nationaliste et de réformes économiques largement médiatisées. Tout cela a contribué à ériger son image de sauveur symbolique de la société burkinabè.

Les allégations de tentatives d'assassinat et de complots de coup d'État ont contribué à rallier le soutien du public autour de Traoré, présenté comme un dirigeant national assiégé. Elles ont également servi de précieux prétextes pour s'en prendre à ses opposants politiques et à ses rivaux au sein de l'armée.

Traoré a nommé des membres de sa famille et des alliés de confiance à des postes stratégiques. Des personnes comme son frère, Inoussa Traoré, occupent des postes de haut niveau et contribuent à façonner le message numérique du régime tout en entretenant des liens avec la société civile sympathisante.

Les élections sont sans cesse reportées et les Burkinabés sont invités à «oublier la démocratie». Traoré devrait rester au pouvoir jusqu'en 2029.

Au Niger, Tiani, l'ancien commandant de la garde présidentielle de Mohamed Bazoum, a prolongé son mandat au moins jusqu'en 2030.

Tout comme Goïta, il a lié le calendrier électoral à la situation sécuritaire du pays.

Tiani a dissous les partis politiques, s'est promu général de l'armée, une première au Niger, et a été présenté comme un héros national. Selon certaines informations, il se serait presque entièrement retiré de la vie publique et dirigerait le gouvernement depuis le camp de la garde présidentielle.

Depuis ce lieu, Tiani a militarisé l'administration civile et s'est entouré de personnes de confiance. Le général Salifou Mody à la Défense lui sert de principal relais auprès de partenaires russes ainsi qu'avec le chef d'état-major des forces armées, le général Moussa Salaou Barmou.

Le régime a également pris des mesures pour réprimer les opposants politiques par le biais d'institutions chargées de la gestion des affaires civiles, telles que la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale.

Les dangers du pouvoir personnalisé

Depuis des décennies, les politologues soulignent les dangers et les faiblesses des systèmes politiques personnalisés. La concentration du pouvoir autour d'un seul dirigeant affaiblit souvent les institutions nécessaires à une gouvernance efficace et à la stabilité à long terme.

Dans les pays sous régime militaire, comme ceux du Sahel, les conséquences peuvent être particulièrement graves. Les forces armées peuvent être réorganisées moins en fonction de l'efficacité opérationnelle qu'en fonction de la protection du dirigeant contre ses rivaux et les menaces internes.

Les promotions et les postes de commandement deviennent liés à la loyauté personnelle, des structures de sécurité parallèles prolifèrent et la méfiance au sein du corps des officiers s'aggrave. Sur le champ de bataille, ces dynamiques peuvent nuire à la coordination et réduire la capacité de l'armée à répondre efficacement à la violence des insurgés.

Salah Ben Hammou, Postdoctoral Research Associate, Rice University

Hiba Naciri, Research Member, PRAME (Pôle de Recherche sur l'Afrique et le Monde Émergent), Université de Montréal