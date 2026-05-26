Ouganda: Le Parlement a élu son nouveau président après l'éviction d'une figure du parti présidentiel

En Ouganda, près de cinq mois après les élections - présidentielle et législatives -, les nouveaux députés ont siégé pour la première fois ce lundi 25 mai. Ils ont élu le nouveau président du Parlement, Jacob Oboth-Oboth, également ministre de la Défense, lors d'un scrutin marqué par l'éviction de l'ancienne présidente de l'Assemblée sur fond d'accusations de corruption.

Jacob Oboth-Oboth était ouvertement soutenu par le chef de l'État Yoweri Museveni et son fils Muhoozi Kainerugaba, le chef des armées. Son élection à la présidence du Parlement ougandais était donc attendue.

L'ancienne présidente de la chambre des députés, en poste depuis quatre ans, l'influente Anita Annet Among s'était retirée publiquement de la course le 17 mai au lendemain de la perquisition de ses résidences et la saisie de sa collection ostentatoire de voitures de luxe. Notamment un véhicule de la marque Rolls-Royce d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars exhibé dans les rues de Kampala par les forces de l'ordre.

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Accusée d'appropriation de fonds publics, Anita Annet Among devenue l'une des figures centrales du parti présidentiel, est pour l'instant la seule cible de l'opération anti-corruption lancée récemment par le fils du président. Une opération perçue par certains observateurs politiques comme un « règlement de compte ».

« De nombreux voleurs sont encore en liberté et doivent faire l'objet d'enquête » a réagi dans un discours Joel Ssenyonyi, le porte-parole du parti NUP de l'opposant Bobi Wine.