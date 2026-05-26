Afrique: Réforme de l'UA - Le pays plaide pour plus de transparence financière et de gouvernance

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a pris part, ce lundi par visioconférence, à la quatrième réunion du Comité présidentiel de suivi de la réforme institutionnelle de l'Union africaine (UA).

Intervenant sur instructions du président de la République, Kaïs Saïed, le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé le soutien plein et entier de la Tunisie au processus de réforme de l'organisation panafricaine. Il a profité de cette tribune pour transmettre les vœux de fraternité, de progrès et de stabilité du chef de l'État à l'ensemble des peuples africains, à l'occasion de la Journée de l'Afrique.

Il a rappelé les positions de principe de la Tunisie en plaidant pour le renforcement des mécanismes de gouvernance, une plus grande transparence financière et une meilleure complémentarité entre les différentes institutions de l'Union africaine. À cet égard, il a souligné l'impératif de tenir compte des capacités réelles des États membres ainsi que des contraintes imposées par la conjoncture internationale actuelle.

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Le ministre a également préconisé de dresser un bilan rigoureux des réformes engagées ces dernières années afin de corriger les lacunes, tout en garantissant le strict respect de l'Acte constitutif de l'Union et de la souveraineté des États membres. En conclusion, Nafti a réaffirmé l'engagement indéfectible de la Tunisie à contribuer activement à l'action africaine commune et à intensifier les concertations avec les pays frères du continent, en vue d'atteindre les objectifs stratégiques de l'Agenda 2063.