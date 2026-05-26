Tunisie: Le pays et l'Inde renforcent leur coopération dans les technologies médicales

La Tunisie et l'Inde ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de la santé, avec un accent particulier sur la santé numérique, la télémédecine et l'industrie pharmaceutique, à l'issue d'une rencontre tenue lundi 25 mai 2026 entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et l'ambassadrice de l'Inde en Tunisie, Devyani Uttam Khobragade.

Cette rencontre a permis d'examiner les perspectives de développement de projets conjoints dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'intelligence artificielle appliquée à la santé, la formation médicale, la recherche scientifique, le tourisme médical et l'investissement dans les infrastructures sanitaires. Le ministre de la Santé a présenté les orientations de la Tunisie visant à intégrer les technologies numériques dans le système de santé, à travers le projet d'hôpital numérique. Celui-ci ambitionne de rapprocher les services spécialisés des régions intérieures et de renforcer l'équité d'accès aux soins ainsi que la qualité des prestations sanitaires.

Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération dans la fabrication de médicaments, notamment à travers un partenariat avec l'entreprise tunisienne des industries pharmaceutiques « SIPHAT », ainsi que d'élargir les programmes de formation et d'octroi de bourses au profit des compétences tunisiennes dans le domaine médical et scientifique. De son côté, la diplomate indienne a exprimé la disponibilité de son pays à soutenir cette coopération à travers le transfert d'expertise, l'innovation et le développement de partenariats à fort impact.

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À l'issue de la réunion, il a été convenu de mettre en place une équipe de travail conjointe et d'élaborer deux projets de mémorandums d'entente, l'un consacré au tourisme médical et l'autre à la fabrication de médicaments. Les deux parties ont également prévu de renforcer l'échange d'expertise dans les domaines de la santé numérique et de la télémédecine. Enfin, la partie tunisienne a invité l'Inde à participer à l'événement international « TeleHealth Connect - Tunisia 2026 », consacré à la santé numérique et à la télémédecine, que la Tunisie s'apprête à accueillir.