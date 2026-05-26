Tunisie: Amer Bhaba écarte toute canicule durant l'Aïd al-Adha

La Tunisie ne connaîtra pas de vague de chaleur durant la période de l'Aïd al-Adha, selon l'expert en météorologie Amer Bhaba, qui annonce des températures modérées et globalement stables sur l'ensemble du pays, accompagnées de quelques pluies orageuses locales en fin de semaine.

Intervenant sur Diwan Fm ce lundi 25 mai, Amer Bhaba a indiqué que les températures enregistreront une légère hausse mercredi, jour de l'Aïd, de l'ordre d'un à deux degrés. Elles oscilleront généralement entre 30 et 33 degrés dans les différentes régions du pays. L'expert a assuré qu'aucune vague de chaleur n'est attendue durant cette période, précisant que les températures ne devraient pas atteindre les 40 degrés, contrairement à ce qui peut être observé dans d'autres pays. Il a qualifié la situation de « normale », appelant à la stabilité des conditions météorologiques tout au long des jours de fête.

Sur le plan évolutif, Amer Bhaba a précisé que la stabilité thermique se poursuivra jusqu'à dimanche. Toutefois, des pluies passagères sont prévues les samedi et dimanche 30 et 31 mai, accompagnées de cellules orageuses qui se formeront principalement sur les hauteurs de l'ouest du pays. Les gouvernorats concernés incluent notamment Kasserine, ainsi que les régions voisines de Gafsa, Sidi Bouzid, l'ouest de Kairouan, le sud du Kef et Siliana. L'expert a également évoqué la possibilité de ruissellements et de crues temporaires de certains oueds dans le gouvernorat de Kasserine en raison des précipitations attendues.