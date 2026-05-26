Congo-Kinshasa: Des commerçants exposés aux odeurs le long du boulevard Laurent-Désiré Kabila à Mbuji-Mayi

Des commerçants installés entre le magasin BELTEXO et l'avenue ACP, le long du boulevard Mzee Laurent-Désiré Kabila, à Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), affirment être exposés à des odeurs nauséabondes.

Selon plusieurs témoignages, ces odeurs proviendraient de la prison centrale, dont les fosses septiques seraient totalement saturées.

Un problème d'hygiène qui survient alors que la province reste en alerte sanitaire face à l'épidémie du virus Ebola.

Pour les commerçants de ce secteur de Mbuji-Mayi, la situation devient insoutenable.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous travaillons ici tous les jours. Mais depuis que les fosses sont pleines, l'odeur nous étouffe. On respire des matières fécales. Ce n'est pas normal, surtout avec Ebola qui circule encore », a témoigné l'un d'eux.

Les propriétaires de boutiques et de magasins dénoncent un risque sanitaire majeur. Ils affirment que les fosses septiques de la prison n'ont pas été curées depuis longtemps, provoquant un débordement qui contamine l'air ambiant.

« Nous demandons que les autorités interviennent. On ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. Les clients fuient, et nous aussi nous tombons malades », a déclaré une vendeuse.

Selon plusieurs sources internes, les fosses septiques seraient en saturation totale, faute de travaux réguliers de vidange.

En attendant, les commerçants du boulevard Mzee Laurent-Désiré Kabila continuent de travailler dans un environnement difficile, espérant une intervention des autorités urbaines.