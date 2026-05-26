Congo-Kinshasa: Le CEPADHO salue l'amélioration des conditions des militaires engagés sur les fronts

Les conditions de vie des militaires s'améliorent de jour en jour sur les différents fronts de l'Est du pays, fait remarquer l'ONG Centre d'études pour la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme (CEPADHO).

Dans un communiqué parvenu ce lundi 25 mai à Radio Okapi, le coordonnateur de cette structure, Omar Kavota, a exprimé sa satisfaction face aux initiatives du vice-Premier ministre de la Défense nationale visant à humaniser les conditions de vie des militaires.

Dans ce document, il souligne les efforts menés non seulement dans le cadre d'une diplomatie de défense active pour le soutien et la montée en puissance des FARDC, mais aussi, et surtout, pour l'amélioration des conditions des militaires engagés sur les lignes de front.

Cet activiste des droits de l'homme précise qu'au-delà de la logistique, qui se modernise progressivement, les conditions de prise en charge des hommes de troupe commencent à humaniser leur travail et à rehausser leur moral.

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Il a également plaidé pour une prise en compte des combattants Wazalendo dans cette dynamique d'assistance.

« Nous demandons au VPM Guy Kabombo Muadiamvita de faire de même pour les Wazalendo engagés sur les lignes de front contre les agresseurs de la coalition AFC/M23-RDF. Ces patriotes méritent également une attention particulière de la République, au regard de leur engagement », a déclaré Omar Kavota.

Le CEPADHO exhorte en outre le ministre de la Défense à accorder une attention particulière à la situation sécuritaire dans les provinces du Haut-Uele et de l'Ituri, en proie aux exactions des rebelles ADF et des éleveurs Mbororo.

Compte tenu du contexte sanitaire préoccupant en Ituri et au Nord-Kivu, Maître Omar Kavota a sollicité l'implication des FARDC dans les opérations de sécurisation des équipes engagées dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola.