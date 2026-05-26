Afrique: Mondial 2026 - Début du rassemblement des Léopards de la RDC à Bruxelles

26 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards de la RDC ont entamé, lundi 25 mai, leur rassemblement à Bruxelles, en Belgique, pour préparer la Coupe du Monde 2026.

Ils ont été accueillis par le sélectionneur national, Sébastien Desabre, et toute son équipe technique.

Pour ce Mondial 2026 (co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique), la RDC a été logée dans le Groupe K.

Les Léopards entreront en lice le 17 juin face au Portugal, au NRG Stadium de Boston, avant d'affronter la Colombie à Guadalajara et de clôturer la phase de groupes contre l'Ouzbékistan à Atlanta.

La RDC retrouve ainsi la phase finale de la Coupe du Monde, 52 ans après sa seule et unique participation en 1974.

Un groupe très relevé, avec le Portugal, représentant l'élite européenne, et la Colombie, puissance sud-américaine. Mais l'histoire est déjà en marche pour les hommes de Sébastien Desabre.

La RDC a arraché sa qualification après avoir éliminé, lors des barrages intercontinentaux, le Cameroun, le Nigeria et la Jamaïque.

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