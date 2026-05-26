Afrique: Ebola - 900 cas suspects et 204 décès en Ituri, au Nord et Sud-Kivu (Gouvernement)

Selon le dernier rapport du ministère de la Santé publique mis à jour à la date du 24 mai, la RDC fait état de 900 cas suspects d'Ebola et de 204 décès en Ituri, au Nord et au Sud-Kivu.

Face à l'extension de cette épidémie dans ces provinces, des mesures strictes ont été prises.

Dès le samedi 23 mai, le gouvernement a décidé de suspendre tous les vols à destination et en provenance de Bunia, principale ville touchée par la situation sanitaire.

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La mesure s'applique à l'ensemble de vols, qu'ils soient commerciaux, privés ou spéciaux excepté le trafic humanitaire et sanitaire.

Depuis vendredi 22 mai, Le gouverneur militaire de l'Ituri a suspendu, les activités sportives et interdit les veillées mortuaires afin de prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola. Général Johnny Luboya a également interdit les rassemblements de plus de 50 personnes, ainsi que les veillées mortuaires sur toute l'étendue des zones de santé de Bunia, Rwampara, Mungwalu et Nyakunde, où sévit cette épidémie.

Au Nord-Kivu, le gouverneur de la province général Kukule Somo, a interdit à ses administrés de circuler avec un corps sans vie afin de freiner la propagation de la maladie à virus Ebola dans cette province.

Plusieurs écoles et structures sanitaires de la ville de Butembo renforcent les mesures de prévention de la maladie à virus Ebola.

Question

-Quelle évaluation faire de l'application de mesures prises contre l'épidémie à virus Ebola en RDC, dix jours après sa déclaration officielle ?

Invités

-Dr Jean Kaseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

-Luc Maalembe, acteur sociopolitique basé à Bunia en Ituri.

-Dr Michel Muvudi, spécialiste en santé publique et Expert principal en santé et chef des projets à la Banque Mondiale. Il a participé activement à la gestion de 9 épidémies de la maladie à virus Ebola et de la pandémie de la COVID-19 en RDC dans l'équipe du Professeur Jean-Jacques Muyembe.