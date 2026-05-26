Tunisie: Le pays et la Chambre de commerce tuniso-française renforcent leur coopération

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Un accord de partenariat a été signé, lundi 25 mai 2026, entre le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française.

Cette convention vise à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes et à mieux aligner la formation sur les besoins du marché du travail. La cérémonie de signature s'est tenue au siège du ministère sous la supervision du ministre Riadh Chaoued, en présence du président de la Chambre, Khalil Chaïbi, ainsi que de plusieurs cadres du ministère et représentants des deux parties. Ce partenariat s'inscrit dans une vision commune visant à renforcer la coopération entre le système national de l'emploi et de la formation professionnelle et le secteur privé.

Il ambitionne notamment de réduire le décalage entre les compétences acquises et les besoins réels des entreprises, en développant les compétences techniques, numériques et comportementales des jeunes. Le ministre a souligné que cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale fondée sur la valorisation du capital humain, la formation professionnelle, la formation continue et l'entrepreneuriat. L'objectif est de favoriser une insertion sociale et économique durable, de promouvoir un travail décent et de soutenir la justice sociale.

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De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française a insisté sur la nécessité d'adapter davantage les profils des demandeurs d'emploi aux exigences des entreprises, en constante évolution. La convention prévoit plusieurs axes de coopération, notamment le développement du système de formation professionnelle au sein des entreprises, l'identification des besoins en compétences des différents secteurs économiques, ainsi que la promotion de la mobilité professionnelle internationale et la valorisation des compétences tunisiennes à l'étranger.

Elle inclut en outre la mise en place de programmes de reconversion et de perfectionnement, notamment dans les secteurs liés à la transformation numérique, à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. Des actions conjointes seront organisées pour faciliter l'insertion des jeunes et rapprocher les entreprises des compétences disponibles.

Le partenariat prévoit par ailleurs le développement de collaborations entre les centres de formation tunisiens et les entreprises françaises, ainsi que la réalisation d'études communes sur les métiers émergents et les transformations économiques. Enfin, un comité de pilotage conjoint sera mis en place afin d'élaborer un plan d'action annuel et d'assurer le suivi de la mise en œuvre de cette convention.

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